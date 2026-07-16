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台積電法說前多空激戰！台股開低跌近480點 回測5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電法說前多空激戰，台股開低跌近480點，回測5日線。記者胡經周／攝影
台積電法說前多空激戰，台股開低跌近480點，回測5日線。記者胡經周／攝影

美股昨夜漲多跌少，但記憶體股重挫拖累費半指數收黑，台指期夜盤同步下跌249點。台股16日開盤承壓，8月台指期率先重挫547點、報45,519點，集中市場指數開低119.61點、報45,511.98點。台積電（2330）法說會前夕，權值股多空交鋒，台積電震盪整理，聯發科（2454）、南亞科（2408）、聯電（2303）賣壓湧現；不過奇鋐（3017）、台塑化（6505）、台塑（1301）等逆勢走強，大盤跌點一度擴大近480點，隨後收斂至約400點，5日線保衛戰正式展開。盤面上，力積電（6770）、群創（3481）、華邦電（2344）交投最為熱絡。

美股周三漲多跌少，美國最新通膨數據低於市場預期，降低市場對聯準會緊縮政策的疑慮，帶動道指、標普500及那指續揚，金融股更創歷史新高。不過，市場憂心中國DRAM大廠長鑫存儲（CXMT）擴產恐衝擊記憶體供需，SK海力士ADR、美光及SanDisk同步重挫逾8%，拖累費半指數下跌2.08%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR小跌0.22%、聯電ADR大漲4.53%。

盤面上，五大權值股僅鴻海（2317）逆勢開高，其餘同步開低。台積電開低10元、報2,430元，但旋即翻紅；台達電（2308）開低至1,865元，聯發科開低報3,735元，日月光投控（3711）開低報679元；鴻海則逆勢開高至240.5元。

類股方面，油電燃氣、運動休閒、橡膠、生醫等漲幅居前，水泥、電子零組件、塑膠、電腦周邊等相對疲弱。

回顧台股15日表現，集中市場指數上漲893.64點、收45,631.59點，成交值9,854.23億元。三大法人買超212.47億元，包括外資賣超14.15億元、投信買超125.36億元、自營商買超101.26億元。

法人表示，今日市場聚焦台積電法說會，若釋出樂觀展望，有望提振AI族群信心；惟外資夜盤再加碼台指期空單逾3,500口，籌碼面仍偏保守，短線預料維持高檔震盪，建議聚焦基本面強勁的AI權值股，採逢回布局策略。

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