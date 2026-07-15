獨／避免券商系統不堪龐大負荷 證交所召券商董總開會下達兩指令

台股僅一年多的時間從2萬點飆漲到4萬8千點，破兆的成交日均量更已成常態，也使券商近半年來因為難以負荷爆增的成交量而當機、延遲事件頻傳，為解決這些問題，據知情人士透露，證交所在本周三下午由總經理李愛玲出面，邀集全體券商的董事長、總經理一起開會，會中下達兩大指令，一是要求強化資訊系統設備及必要支持，二是必須強化淨值，不能只是靠辦聯貸、發債來籌得資金繼續承作業務，但淨值負債比卻直線上升。

與會人士透露，證交所也注意到了今年以來記憶體價格飆漲，已使資訊系統配備的成本大幅拉高，因此，證交所特別指示券商，今年因為股市成交量大增而獲利倍增的同時，也要預留一定的資訊系統費用支出，不論是備援系統、擴充容量、或是汰舊換新這些都要作好，而且要隨時留意市場行情墊高資本支出，來預留經費。

證交所在會中表示：「借款不會增加淨值，只會增加負債！」讓淨值負債比上升。證交所也特別要求券商，這幾年賺的錢不能只是上繳到金控，也必須適度留錢下來擴充淨值。相關人士透露，證交所要求券商必須去規畫最適的淨值規模，包括股本、以及多少的保留盈餘得留下來，並且要跟金控溝通，不能全部都配發股利出去。

證交所先前亦曾為資訊系統穩定性而召集券商開會，但這次的會議特別點名董事長或總經理必須到場，因此代表性和重要性都不同於以往，而且不只是券商董總，券商公會與證期局官員都有到場。

據相關人士指出，券商在擴大資訊系統的支出和擴大淨值的資金需求，都需要靠金控母公司，或是大股東支持，對此，金管會主委彭金隆高度重視，金管會也將進行分工，包括職司金控管理的銀行局也將出動，尤其是得讓金控經營高層了解不能只是要證券一味的減省費用把獲利極大化、並上繳全數獲利作為金控的現金股利發放來源，卻未考慮到券商有擴大資訊系統支出的需求。

據指出，從去年到今年，台股成交量增加得又大又快，券商營運風險直接和淨值相關，使證交所比以往更重視券商淨值規模的多寡，要券商自己去規畫自己該有的淨值規模，證交所也會驗收評估結果。

證交所除了高度關注資訊系統的容量，和備援系統是否夠大來因應台股的上兆成交量，不要再發生系統出現登入、報價、下單延遲等轉圈圈、當機的情形之外，也同樣關注資安問題，例如現在前沿人工智慧（AI）模型發展，也同樣會使券商被駭的資安風險直線上升。對此，證交所亦在會中強調，這也必須透過增加資訊系統的資本支出來支應。

倘若以目前國內券商的股本及淨值來觀察，大小券商的落差非常大，最大的為元大證券，淨值1935億元、股本659億元，遙遙領先其他券商，之後依序為凱基、富邦、群益金鼎、台新、統一、永豐金，淨值依序為811億元、727億元、514億元、503億元、462億元、440億元，其股本依序為182億元、163億元、246億元、251億元、160億元、173億元。而其他的券商淨值則有兆豐、國票、國泰、華南永昌、康和、中信銀證、玉山、第一金證淨值在100億元至300億元之間，現在證交所要求各券商必須去設算出各自因應業務及資本支出所需的更高淨值規模，結果如何已引市場高度矚目。