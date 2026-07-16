違約交割案件快速增加 央行、立委示警防連鎖效應

違約交割案件快速增加，引發立法院及中央銀行高度警戒。立委林思銘辦公室指出，今年違約交割案件與金額明顯增加，已要求中央銀行密切監控相關現象，並防範可能產生的市場連鎖效應，避免個案演變成系統性金融風險，影響市場信心與金融穩定。

央行總裁楊金龍日前也公開表示，違約交割涉及的是金融市場「貨幣信用」。台股資金高度集中AI股，應防範信用資源過度集中、違約交割擴大及年輕族群過度槓桿的風險，呼籲投資人「有多少錢做多少投資」。

楊金龍近期多次示警台股信用擴張，恐影響金融穩定，除了6月理監事會後記者會，表達央行對於股市信用擴張的關切，強調央行注重金融機構的整體信用風險；上周出席立法院財委會進行專案報告時，也表達將會密切關注違約交割是否持續增加。

今年以來AI伺服器、PCB、高速傳輸、散熱及半導體等族群輪番大漲，不少個股短時間內股價翻倍甚至數倍，吸引大量投資人追價進場。部分投資人透過融資、信用交易，甚至信貸、房屋增貸等方式擴大投資部位，希望搭上AI多頭列車。

今年台股市值快速膨脹，也使市場信用規模同步擴大。統計顯示，截至7月15日止，台股總市值已達148.9兆元，較今年1月2日的95.6兆元增加約53.3兆元，增幅超過五成。市場規模迅速擴張的同時，伴隨而來的信用風險亦明顯提高。

除了AI族群高波動外，外資今年持續大幅調節台股，也加深市場震盪幅度。統計顯示，截至7月15日止，外資今年累計賣超台股已達1.32兆元，創下歷來罕見的大規模提款紀錄。外資龐大賣壓不僅壓抑部分權值股表現，也使市場資金流向快速轉換，進一步放大個股波動。