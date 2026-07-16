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台股強揚 千金股增至51檔、六檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（15）日強揚，千金股族群躍居市場焦點。其中，沛爾生醫-創（6949）晉升「千金股」行列，帶動千金俱樂部擴增至51檔，共六檔亮燈收漲停、12檔大漲逾半根漲停板，半導體設備、先進封裝、生技族群同步發威，多頭氣勢再度升溫。

觀察本周以來高價千金股的檔數變化，周一（13日）為50檔、周二降至48檔，直至昨日周三才再添生力軍，由創新板新星「沛爾生醫-創」強勢晉升，加上兆聯（6944）、萬潤（6187）重回千金股行列，帶動整體千金股總檔數成長至51檔，展現高價股強勁的吸金力道。

綜觀千金股族群昨日盤面表現，藥華藥（6446）、印能科技（7734）、南電（8046）、萬潤、沛爾生醫-創、光聖（6442）等六檔最強，強勢收上漲停板。

緊隨其後的還包括：貿聯-KY（3665）、漢唐（2404）、聖暉（5536）、信驊（5274）、川湖（2059）、竑騰（7751）、亞德客-KY（1590）、富世達（6805）、弘塑（3131）、嘉澤（3533）、鴻勁（7769）、兆聯實業等12檔個股，漲幅均超過5%，半導體設備、先進封裝、生技等題材皆是資金追逐的焦點。

相較於多數千金股的狂歡，部分個股則出現獲利了結或拉回修正。其中，光學龍頭大立光（3008）表現最為疲弱，終場跌5.2%；而雍智科技（6683）、環球晶（6488）、新代（7750）、AES-KY（6781）、臻鼎-KY（4958）等個股跌幅則逾1%至2%，股價短線陷入修正整理。

千金股 萬潤 兆聯

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