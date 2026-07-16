聽新聞
0:00 / 0:00

禾伸堂、台燿爆違約5,400萬元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

繼被動元件龍頭國巨（2327）*剛創下半個月內三度爆出鉅額違約交割的紀錄後，整體市場的違約交割災情在昨（15）日持續擴大。

證交所與櫃買中心雙雙公告，上市被動元件另一指標股禾伸堂（3026）違約金額3,326.5萬元、上櫃銅箔基板指標廠台燿（6274）也驚傳爆出2,101.5萬元鉅額違約，顯示近日台股高檔劇烈震盪下，短線客與融資戶已出現集體資金鏈斷裂情形。

根據證交所公布資料，本次申報禾伸堂違約交割的證券商分點多達十家，分布極為廣泛。申報券商包括：永豐復興、口袋、國泰敦三、國泰板橋、永豐彰化、新光（1409）、國泰敦二、凱基新莊、凱基民權、以及元大歸仁；台燿申報證券商則為永豐大園。

加計禾伸堂的3,326.5萬元案後，今年以來上市股票已累計發生十起個股鉅額違約交割案。今年發生違約的標的包括：旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨*、友達（2409）以及禾伸堂。

這十起達到揭露標準的上市重大違約案，累計申報總金額，已從5.32億元推升至約5.65億元，其中被動元件族群（國巨*、禾伸堂）就包辦了其中四次，占比高達四成。

台燿 禾伸堂 國巨

延伸閱讀

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

大翻車？禾伸堂、台燿爆違約交割 合計金額達5428萬元

韭菜翻車！銅箔基板千金股台燿 爆2,101萬元違約交割

國巨短線急跌近4成後反彈 少年股神違約交割危機解除了嗎？

相關新聞

台積電今法說催動台股行情 法人預期權王將釋正向訊息

台股昨（15）日在美股收漲、台指期拉高結算的軋空效應下，加上內資法人及市場買盤大舉點火拉抬，激勵指數開高走高，終場勁揚893點、收45,631點，一舉收復45K關卡與5日均線，呈現「報復性反彈」格局。法人預期，隨今日台積電法說將釋出正向訊息，將催化行情持續向上反攻。

台股在AI概念股帶動下持續攻高 違約交割金額飆破70億元

台股今年在AI概念股帶動下持續攻高，市場資金高度集中、槓桿交易快速擴張，也讓違約交割風險明顯升溫。根據統計，截至7月15日止，今年台股違約交割金額已累計達70.8億元，不僅超越去年全年38.5億元，更達去年全年的1.8倍；違約案件數亦攀升至48件，遠高於去年全年的13件，顯示在股市創高之際，市場信用風險也同步升高，引發主管機關及立法院高度關注。

台股強揚 千金俱樂部增至51檔

台股昨（15）日強揚，千金股族群躍居市場焦點。其中，沛爾生醫-創晉升「千金股」行列，帶動千金俱樂部擴增至51檔，共六檔亮燈收漲停、12檔大漲逾半根漲停板，半導體設備、先進封裝、生技族群同步發威，多頭氣勢再度升溫。

禾伸堂、台燿爆違約5,400萬元

繼被動元件龍頭國巨*剛創下半個月內三度爆出鉅額違約交割的紀錄後，整體市場的違約交割災情在昨（15）日持續擴大。

違約交割案件快速增加 央行、立委示警防連鎖效應

違約交割案件快速增加，引發立法院及中央銀行高度警戒。立委林思銘辦公室指出，今年違約交割案件與金額明顯增加，已要求中央銀行密切監控相關現象，並防範可能產生的市場連鎖效應，避免個案演變成系統性金融風險，影響市場信心與金融穩定。

董總出席 證交所要管券商系統頻出包

今年以來，台股飆漲到四萬八千點，日均成交量破兆元更已成常態，這也使得券商系統難以負荷，當機、延遲事件頻傳。為解決問題，證交所本周三下午由總經理李愛玲出面，邀集全體券商董事長、總經理一起開會，會中下達兩大指令，一是要求強化資訊系統設備及必要支持，二是必須強化淨值，不能只是靠辦聯貸、發債來籌得資金繼續承作業務，但淨值負債比卻直線上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。