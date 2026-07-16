禾伸堂、台燿爆違約5,400萬元

繼被動元件龍頭國巨（2327）*剛創下半個月內三度爆出鉅額違約交割的紀錄後，整體市場的違約交割災情在昨（15）日持續擴大。

證交所與櫃買中心雙雙公告，上市被動元件另一指標股禾伸堂（3026）違約金額3,326.5萬元、上櫃銅箔基板指標廠台燿（6274）也驚傳爆出2,101.5萬元鉅額違約，顯示近日台股高檔劇烈震盪下，短線客與融資戶已出現集體資金鏈斷裂情形。

根據證交所公布資料，本次申報禾伸堂違約交割的證券商分點多達十家，分布極為廣泛。申報券商包括：永豐復興、口袋、國泰敦三、國泰板橋、永豐彰化、新光（1409）、國泰敦二、凱基新莊、凱基民權、以及元大歸仁；台燿申報證券商則為永豐大園。

加計禾伸堂的3,326.5萬元案後，今年以來上市股票已累計發生十起個股鉅額違約交割案。今年發生違約的標的包括：旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨*、友達（2409）以及禾伸堂。

這十起達到揭露標準的上市重大違約案，累計申報總金額，已從5.32億元推升至約5.65億元，其中被動元件族群（國巨*、禾伸堂）就包辦了其中四次，占比高達四成。