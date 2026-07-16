台股在AI概念股帶動下持續攻高 違約交割金額飆破70億元

台股今年在AI概念股帶動下持續攻高，市場資金高度集中、槓桿交易快速擴張，也讓違約交割風險明顯升溫。根據統計，截至7月15日止，今年台股違約交割金額已累計達70.8億元，不僅超越去年全年38.5億元，更達去年全年的1.8倍；違約案件數亦攀升至48件，遠高於去年全年的13件，顯示在股市創高之際，市場信用風險也同步升高，引發主管機關及立法院高度關注。

其中，6月12日單日違約交割金額高達15.7億元，推升6月全月違約交割金額衝上28.6億元，創下2019年有統計以來單月新高紀錄，反映部分投資人在高波動行情下，已出現資金調度失衡情形。

若觀察今年各月違約交割金額變化，1月為4.5億元、2月4.1億元、3月9.3億元、4月5.6億元、5月10.3億元，6月暴增至28.6億元，7月截至15日止亦已累計8.2億元，整體呈現逐步攀升趨勢，尤其6月明顯跳升，成為今年違約交割風險快速升溫的重要轉折點。

從違約個股來看，今年以來包括旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨*（2327）、友達（2409）、禾伸堂（3026）等熱門電子股皆曾出現違約交割案件，多數集中於AI供應鏈及電子權值股，反映熱門族群在短線急漲急跌下，投資人槓桿操作風險同步放大。

今年違約交割大增，主要與AI概念股帶動的資金狂潮有關。今年以來AI被動元件、PCB、高速傳輸、散熱及半導體等族群輪番大漲，不少個股短時間內股價翻倍甚至數倍，吸引大量投資人追價進場。部分投資人透過融資、信用交易，甚至信貸、房屋增貸等方式擴大投資部位，希望搭上AI多頭列車。

然而，熱門股波動劇烈，股價一旦快速拉回，部分高槓桿投資人便可能面臨追繳保證金、資金調度不及等問題，最終形成違約交割。

今年市場也出現不少投資人短線當沖、隔日沖交易比重提高的現象，部分投資人過度依賴隔日獲利或資金周轉，一旦行情反轉或成交量急縮，即可能因無法如期籌措交割款項而發生違約。