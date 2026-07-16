台積電今法說催動台股行情 法人預期權王將釋正向訊息

台股昨（15）日在美股收漲、台指期拉高結算的軋空效應下，加上內資法人及市場買盤大舉點火拉抬，激勵指數開高走高，終場勁揚893點、收45,631點，一舉收復45K關卡與5日均線，呈現「報復性反彈」格局。法人預期，隨今日台積電（2330）法說將釋出正向訊息，將催化行情持續向上反攻。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清表示，美國6月CPI低於市場預期，市場對升息疑慮降溫，聚焦台積電法說會，並持續看好電子族群今年獲利成長動能將年增逾六成，都是有利行情止跌轉彈的有利因素。

亞洲生技大展登場，激勵市場資金紛紛卡位，帶動生技族群表現強勢，也有助於台股向上攻堅。

昨日盤面上，台積電股價已站回5日線與月線，有望在法說會後帶動大盤延續反彈行情；記憶體族群受SK海力士與美光大漲，華邦電、晶豪科、鈺創、力積電、愛普*紛紛亮燈漲停，南亞科、旺宏、創見也漲逾5%。

法人指出，台股本月來高低點差距雖高達3,741點，但若回顧2006年至2026年近20年台股月度表現，7月平均仍上漲約1%，但8月及9月平均分別下跌0.8%及0.3%，顯見第3季本就是歷史上波動相對較大的期間。

反觀第4季在年底作帳及資金回流效應帶動下，12月平均漲幅達2.5%，為全年最佳月分，2月平均上漲2.2%、4月平均上漲1.9%，也都位居歷史表現前段班。

另由技術面觀察，台股6月兩次回檔低點42K至44.5K區間具備強勁的買盤支撐。若多頭力道續強，日KD今日就將黃金交叉向上、RSI昨日則已領先回升走強，MACD綠色柱狀體則已開始收斂，在在均顯示短線多方優勢逐步回升，行情將有一波反彈走勢可期。待量能回升到20日均量且站上月線，則台股的反彈走勢則將加速。

三大法人昨日買超台股212.4億元。其中外資賣超14.1億元，連九賣、累計賣超4,051.3億元；不過，投信買超125.3億元，連16買、累計買超1,715.4億元；自營商買超101.2億元，終結連八賣。八大公股行庫則賣超101.4億元，由買轉賣。