七壽險新契約保費飆升 上半年年成長61% 衝上5518億元

受惠台股上半年持續走強，帶動投資型保單熱銷，加上分紅保單需求延續，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續成長。根據各公司公告統計，七大壽險6月合計新契約保費收入達1,120.5億元，年成長71%；累計上半年新契約保費收入達5,518.2億元，年成長61.5%。

其中，國壽累計新契約保費達1,954億元，穩居第一，也是唯一逼近2,000億元大關的壽險公司，台灣人壽則以年增140.9%居七家壽險之冠。

觀察上半年新契約保費排名，國泰人壽以1,954億元為第一，富邦人壽849.9億元排名第二；新光人壽761.9億元居第三；台灣人壽640億元排名第四；凱基人壽600.3億元位居第五；南山人壽431.4億元排名第六；三商美邦人壽（2867）280.8億元。若以年增率觀察，則以台灣人壽年增140.9%居冠，其次為國泰人壽年增105%，凱基人壽年增63.3%。

以6月單月表現觀察，國泰人壽新契約保費收入429.8億元居冠，年增134.9%；新光人壽196.8億元排名第二；富邦人壽145.9億元居第三，年增56.5%；凱基人壽141.2億元，年增150.3%，為單月成長幅度最高的大型壽險公司，七家公司皆較去年同期成長。

國泰人壽指出，受惠今年國內外股市行情佳，投資型保單單月及累計新契約保費收入占比均超過八成，分別達367.4億元及1,603.4億元，帶動整體業績大幅成長，但也相對壓縮到利變型保單銷售情形。

富邦人壽上半年累計新契約保費收入849.9億元，年增35.1%，6月新契約保費145.9億元，年增56.5%。其中，分紅保單仍為銷售主力，上半年新契約保費437.5億元，占整體新契約保費約五成。

新光人壽上半年新契約保費收入761.9億元，年成長37.3%，其中投資型商品累計新契約保費217.9億元，年增71.1%。台灣人壽受惠分紅及投資型保單銷售帶動，累計新契約保費640億元，年增140.9%。

凱基人壽上半年新契約保費收入600.3億元，年增63.3%，主要由外幣、分紅及投資型保單帶動。南山人壽累計新契約保費431.4億元，年減5%，主因投資型保單銷售衰退；三商美邦人壽累計新契約保費280.8億元，年增48%，受惠投資型商品及保障型商品同步成長，帶動整體業務動能穩健提升。