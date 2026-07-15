群益投顧：參與AI成長機遇 控管高檔波動風險

群益投顧發布7月份財富管理月報指出，2026年下半年全球金融市場將持續受到美國經濟成長、主要央行貨幣政策、人工智慧(AI)投資熱潮及地緣政治風險等因素影響，市場整體仍偏向樂觀，但波動將有所提高，投資策略宜兼顧成長與防禦，透過多元資產配置控制風險。

在股市方面，美國仍是全球資金配置重心。AI帶動的半導體、雲端運算、軟體、資料中心、電力基礎建設及金融等產業，預計仍將維持較高的獲利成長，支撐美股表現。不過，科技股評價已處相對高檔，若企業財報未能符合市場高度期待，股價波動可能加劇。歐洲股市可望受惠於景氣逐步改善與企業獲利回升，惟整體成長力道仍不及美國，限縮歐股表現空間。亞洲方面，日本受企業治理改革及資本支出增加支持，韓國與台灣則受惠於AI伺服器、先進半導體及電子零組件需求，帶動製造業復甦及資金回流。

債券市場方面，由於目前物價增幅仍處高位，因此主要國家利率仍維持在相對高水準。高殖利率使中短天期公債及投資等級公司債具備不錯的配置價值，可同時兼顧收益與防禦效果。然而，長天期公債仍受到美國龐大財政赤字、政府發債增加及通膨預期影響，殖利率可能維持高檔震盪，價格波動相對較大。

匯率市場方面，美元仍具有相對優勢。美國經濟基本面優於多數成熟國家，加上利率仍高於其他主要經濟體，美元短期可望維持強勢。歐元走勢將取決於歐洲經濟復甦速度；日圓則有望受惠於日本貨幣政策正常化，有機會逐步升值；新興市場貨幣則仍容易受到美元走勢、國際資金流向及地緣政治事件影響，波動幅度高於成熟市場貨幣。

群益投顧表示，2026年下半年全球金融市場仍以「AI帶動企業獲利成長」為主要利多，而高利率環境、通膨變化、各國財政赤字、貿易政策及地緣政治事件則是主要風險。投資策略建議維持股票略高於債券的配置，聚焦AI、半導體、電力基建及高品質企業，同時搭配中短天期投資級債券與適度美元部位，以提升投資組合的抗震能力，在掌握成長機會的同時兼顧風險管理。