美韓科技股重挫引發震盪 摩根：AI需求續強、台灣科技業基本面穩健

受南韓股市大幅修正、美國科技股回落，以及地緣政治與利率風險升溫等多重因素影響，美國10年期公債殖利率升破4.6%，全球科技股近日出現明顯震盪。摩根資產管理指出，本波修正較偏向短期情緒與評價調整，而非AI產業基本面的反轉，隨著AI應用持續擴大、高階半導體需求維持強勁，加上台積電（2330）最新營收再創歷史新高，台灣科技產業獲利前景仍具支撐，有望成為市場波動中的重要穩定力量。

摩根新興科技基金產品經理戴馨玲表示，南韓股市近日大幅修正，主要受到SK海力士獲利預期未達市場高度期待、ADR掛牌後獲利了結賣壓，以及市場擔憂高槓桿商品監管趨嚴等因素影響。然而，南韓央行認為，本輪AI帶動的半導體需求強度明顯優於過往景氣循環，產業榮景可望延續至2027年。從2026年4月及5月半導體出口年增率分別達171.4%及167.7%來看，終端需求依然強勁；加上SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）市場具領導地位，長期供應合約有助維持獲利穩定，顯示AI驅動的獲利循環仍具延續性。

不過，相較於外部市場波動，台灣基本面依然穩健。戴馨玲指出，台積電最新公布6月營收達4,426.8億元、年增67.9%；第2季營收達1.27兆元、年增36%續創單季歷史新高，顯示AI、高效能運算（HPC）及先進製程需求仍維持強勁。

戴馨玲表示，目前市場預估台灣企業在2026年與2027年獲利成長率分別可達43.3%及27.4%，加上經濟成長預估持續獲得上修，顯示AI與半導體出口仍是推動企業獲利與經濟成長的重要引擎。預期接下來市場將聚焦本周台積電法說會，若企業財報與營運展望持續反映AI需求的強勁動能，則本次修正較可能是短期情緒與評價面的調整，而非AI產業長期趨勢的改變。