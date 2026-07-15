大翻車？禾伸堂、台燿爆違約交割 合計金額達5428萬元

證交所與櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊，上市被動元件廠禾伸堂及上櫃銅箔基板廠台燿達違約資訊揭露標準，違約交割金額分別為新台幣3326.5萬元及2101.5萬元，合計約5428萬元。

根據台股「T+2」交割制度，證交所今天公告的違約交割案件，為7月13日股票交易所衍生的違約交割；禾伸堂違約交割案由永豐金證券復興分公司等多家券商通報，違約交割總金額3326.5萬元。櫃買中心資料顯示，台燿違約交割案由永豐金證券大園分公司通報，違約交割總金額2101.5萬元。

禾伸堂為今年以來上市市場第10次達違約資訊揭露標準案件。此前旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、友達各有1次，國巨則有3次達揭露標準；以佳必琪6月9日違約交割金額1億4950萬元最高。

台燿也是今年以來上櫃市場第10次達違約資訊揭露標準案件。此前包括環宇-KY、聯亞、金居、穩懋、信驊、群聯及旺矽均曾遭公告，其中金居與穩懋各有2次達違約資訊揭露標準；以金居4月21日違約交割金額1億1083萬元最高。