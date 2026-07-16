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營收向上股 法人點將

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
上市櫃6月營收創高，法人看好第2季達成率佳且下半年動能續強的個股。 聯合報系資料照
上市櫃6月營收創高，法人看好第2季達成率佳且下半年動能續強的個股。 聯合報系資料照

上市櫃公司6月營收再締新猷，繳出亮麗成績單，法人點名，川湖（2059）、鴻勁、志聖、南電、望隼及美利達等第2季營收達成率表現優異、且下半年營運動能持續向上的個股，有望持續獲得市場資金青睞，建議優先關注。

大型本國投顧分析，整體上市櫃公司6月營收年增率較前一月進一步擴大，創歷史新高家數攀升至187家，反映台股景氣復甦由少數族群領漲，逐步演變為全面性的成長格局。觀察旗下追蹤主要產業族群，第2季營收達成率整體表現優於預期。其中，科技族群符合或優於預期的比率約78%，明顯高於非科技族群的57%。

法人表示，科技族群除AI伺服器供應鏈維持強者恆強格局，消費性IC設計、手機零組件、矽晶圓、被動元件等次產業同步展現回溫跡象，代表產業景氣不再侷限於AI單一成長主軸，而開始由AI投資循環向更廣泛的電子產業復甦擴散。

進一步拆解科技次產業營收達成率表現，以伺服器導軌族群表現最佳，達成率達114%，其他依序為：半導體設備110%、伺服器組裝107%、手機與消費性IC設計106%、網通PCB 105%、矽晶圓105%及銅箔基板103%。

法人認為，從這些數據發現，除AI伺服器相關需求持續擴張外，消費性電子、通訊設備及部分半導體上游材料需求同步回升，顯示電子產業復甦逐漸由點狀擴散至面狀。

傳產族群方面，自行車、航空、餐飲、工業自動化及隱形眼鏡等產業表現相對亮眼，營收達成率依序為112%、105%、105%、105%、104%。

整體來看，法人指出，第2季營收表現不僅揭示AI需求延續強勁，更重要的是部分非AI領域開始明顯改善，逐步打破過去三年「AI獨強、其他產業相對疲弱」的K型復甦格局。

營收 鴻勁 美利達

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