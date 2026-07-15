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被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
被動元件風暴擴大，禾伸堂（3026）今日也爆鉅額違約。台股示意圖。聯合報系資料照
被動元件風暴擴大，禾伸堂（3026）今日也爆鉅額違約。台股示意圖。聯合報系資料照

被動元件風暴擴大，禾伸堂（3026）今日也爆鉅額違約。繼國巨*（2327）昨日剛創下半個月內三度爆出鉅額違約交割、累計金額突破1.66億元的紀錄後，被動元件族群的違約災情今日再度擴大。證交所傍晚公告，另一檔被動元件指標大廠禾伸堂被列入個股違約資訊揭露，申報違約總金額約3,326.5萬元。

根據證交所公布資料，本次申報禾伸堂違約交割的證券商分點多達10家，分布極為廣泛。申報券商包括：永豐復興、口袋、國泰敦三、國泰板橋、永豐彰化、新光、國泰敦二、凱基新莊、凱基民權、以及元大歸仁。

加計今日禾伸堂的3,326.5萬元案後，今年以來上市股票已累計發生10起個股鉅額違約交割案。今年發生違約的標的依序為：旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨*、友達、國巨*、國巨*以及禾伸堂。這10起重大違約案的累計申報總金額，也已從昨日的5.32億元正式推升至約5.65億元；若加計上櫃股票，今年以來違約交割事件已經達到20起，相當驚人，顯示行情波動大。

禾伸堂 國巨 台股 違約交割

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