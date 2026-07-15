外資連9賣台股加碼主動型ETF 台指期淨空單低於8萬口

台股今天盤中大漲1143點後因台指期結算尾盤拉回，終場上漲893點收45631點，三大法人合計買超新台幣201.92億元，其中外資賣超14.15億元，連9賣，外資台指期淨空單降至8萬口以下。

晶圓代工廠台積電法人說明會將於16日登場，市場期待台積電高層能夠釋出正面訊息；不過，外資今天持續賣超台積電3427張，連續5個交易日累積賣超逾3.47萬張。

自營商今天買超101.26億元，終結連8賣，投信買超114.81億元，連16買。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少2590口至4575口，其中外資淨空單減少3833口至7萬9557口。

觀察外資買超個股排名，根據台灣證券交易所統計，外資今天加碼主動統一升級50（00403A）達11.04萬張，敲進主動統一台股增長（00981A）約5.94萬張，買超力積電5.42萬張；外資加碼前10名還包括元大台灣50（0050）、長榮航、凱基金、華航、元大台灣50正2（00631L）、華通和第一金。

相較之下，外資今天減碼群創和友達，各約3.39萬張及2.69萬張，調節南亞、亞泥和友訊均超過萬張。外資今天也賣超台積電3427張，連5賣。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪分析，外資持續在台股現貨市場賣超、在台指期淨空單仍維持高檔，投信繼續加碼撐盤，後續關注台股回檔壓力是否緩解，未來幾天加權指數能否站回月線約46020點，是觀察重點。

黃國偉指出，16日台積電法人說明會，對第3季毛利率預估、半導體產業景氣以及人工智慧產業展望，牽動台股行情表現。

台新臺灣IC設計研究團隊分析，AI產業成長趨勢可期，美國與台灣重量級企業財報與法說會展望持續樂觀，儘管第3季技術面可能漲多修正、籌碼面調整沉澱，但毋須悲觀，個股表現將優於大盤表現。