聽新聞
0:00 / 0:00
外資賣超力度大減 台股可望繼續反攻？三大法人買超201億元
台股15日反彈，成功收復五日線，收在45,631.59點，上漲893.64點，漲幅2%，成交量縮至1兆以下，僅9,840.81億元，三大法人買超201.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超14.15億元，投信買超114.81億元，自營商買超（合計）101.26億元，其中自營商（自行買賣）買超64.2億元，自營商（避險）買超37.06億元。
台積電（2330）上漲0.83%，收2,440元，台達電（2308）收1,890元，上漲1.89%；聯發科（2454）收3,740元，收2.19%，仍微破季線。
今日上市櫃漲停家數回神，達57家，強勢族群有記憶體、封測、部分低軌衛星、台積電設備供應鏈。記憶體漲停的包括華邦電（2344）、力積電（6770）、晶豪科（3006）、愛普*（6531）等，力積電公布第2季財報，受惠記憶體漲價及產能滿載，第2季毛利率升至28%，創近三年半新高，且季增18個百分點。
封測部分，精材（3374）急拉漲停，收402元，創下歷史新高，頎邦（6147）、南茂（8150）也漲停。台積電設備、耗材等供應鏈響應明天台積電法說行情，股價率先表態，中砂（1560）、印能科技（7734）、辛耘（3583）、志聖（2467）、萬潤（6187）等都漲停亮燈。
傳產部分，台塑集團持續走強，南亞（1303）再創新高，收227.5元，漲幅逾8%，台化（1326）上漲逾5%，收70.8元，台塑（1301）漲逾3%。台塑化（6505）則跟著國際油價一同大漲，攻上漲停板72.8元，創兩年多來新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。