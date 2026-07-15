外資賣超力度大減 台股可望繼續反攻？三大法人買超201億元

台股15日反彈，成功收復五日線，收在45,631.59點，上漲893.64點，漲幅2%，成交量縮至1兆以下，僅9,840.81億元，三大法人買超201.92億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超14.15億元，投信買超114.81億元，自營商買超（合計）101.26億元，其中自營商（自行買賣）買超64.2億元，自營商（避險）買超37.06億元。

台積電（2330）上漲0.83%，收2,440元，台達電（2308）收1,890元，上漲1.89%；聯發科（2454）收3,740元，收2.19%，仍微破季線。

今日上市櫃漲停家數回神，達57家，強勢族群有記憶體、封測、部分低軌衛星、台積電設備供應鏈。記憶體漲停的包括華邦電（2344）、力積電（6770）、晶豪科（3006）、愛普*（6531）等，力積電公布第2季財報，受惠記憶體漲價及產能滿載，第2季毛利率升至28%，創近三年半新高，且季增18個百分點。

封測部分，精材（3374）急拉漲停，收402元，創下歷史新高，頎邦（6147）、南茂（8150）也漲停。台積電設備、耗材等供應鏈響應明天台積電法說行情，股價率先表態，中砂（1560）、印能科技（7734）、辛耘（3583）、志聖（2467）、萬潤（6187）等都漲停亮燈。

傳產部分，台塑集團持續走強，南亞（1303）再創新高，收227.5元，漲幅逾8%，台化（1326）上漲逾5%，收70.8元，台塑（1301）漲逾3%。台塑化（6505）則跟著國際油價一同大漲，攻上漲停板72.8元，創兩年多來新高。