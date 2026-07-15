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電子權值股和台塑四寶強勢 台股上漲893點收45631點

中央社／ 台北15日電

美半導體股勁揚、韓股大漲，台股今天反彈走強，台積電領軍電子權值股走揚，台塑四寶和生技族群強勢，台股收復45000點關卡和5日線約45368點，午盤後最高45881.91點，大漲1143.96點，尾盤因台指期結算，台股漲點收斂至千點內。

加權指數終場上漲893.64點，收45631.59點，漲幅2%，成交值縮小至9840.81億元。電子指數勁揚1.98%，金融指數翻紅漲0.38%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲2.21%。

晶圓代工龍頭台積電終場收2440元，漲20元，漲幅0.83%。觀察其他電子權值股，聯發科收3740元，漲2.19%，台達電收1890元漲1.89%，鴻海收239元，漲1.49%。

聯電收漲停166元，日月光投控收683元勁揚6.55%；記憶體族群南亞科收481元，大漲7.3%，華邦電收漲停180.5元。

被動元件大廠國巨收798元，漲2.57%，華新科收379元，跌2.8%。

台塑四寶表現強勢，台塑收65.7元，漲3.3%，南亞收227.5元，大漲8.3%，台化收70.8元，漲5.6%，台塑化收漲停72.8元。

股價超過千元的高價股回神，沛爾生醫、兆聯實業、萬潤站回千元。

台新臺灣IC設計研究團隊指出，美國CPI物價指數低於預期，市場評估通膨降溫，激勵美股4大指數收紅，帶動台股今天午盤大漲，重回45000點之上。

展望後市，台新臺灣IC設計研究團隊指出，由於台股技術面乖離過大，外資避險需求大幅提升，另一方面融資餘額近期大增至超過6100億元，籌碼面相對凌亂，短期有任何雜音干擾，不排除賣壓回籠，短線台股走勢大幅震盪。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，後續關注包括美國與伊朗是否盡快達成和平協議、美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）對利率進一步看法，以及7月中旬後包括台積電等重量企業財報與法說會展望。

台塑四寶 台塑 台股

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