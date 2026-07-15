台指期結算強軋空單、台股收漲893點 台積電最後一盤遭狙擊收2,440元

台股15日收盤上漲893.64點，終場以45,631.59點作收，成交量9,840.81億元，漲幅2%；台積電（2330）收盤價2,440元，上漲20元，漲幅0.83%。國際股市回穩，今日為7月台指期月結算，多頭趁勢強攻台股，大盤指數開高走高，逼壓期貨空單；不過，空方反撲在最後一盤，壓低台積電從2,455元至2,440元。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、國巨*（2327）、南亞（1303）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、南電（8046）、聯發科（2454）、中美晶（5483）及華邦電（2344）；成交金額大且疲軟者則為：合晶（6182）、環球晶（6488）、大立光（3008）、台虹（8039）、華新科（2492）、聯茂（6213）、中信金（2891）、強茂（2481）ˋ順達（3211）及擎亞（8096）。

台灣活力基金經理人徐啟葳表示，近期台股大幅震盪，除了短線受地緣政治，記憶體股大跌等因素干擾，同時，市場也對AI算力出現疑慮，日前Meta傳出規劃向外部客戶出售多餘的AI算力及模型服務，投資人無須過度解讀，因市場每隔一段時間就會對AI資本支出做檢視，當前全球整體AI滲透率預估仍不到兩成，離算力過剩還有很大一段空間，操作應回歸基本面做判斷。

AI趨勢已從過去單一伺服器題材，開始全面擴展至ASIC設計、先進封裝、PCB、CCL材料、高速傳輸、散熱、電源管理及光通訊等完整供應鏈，形成完整的成長主軸，加上全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，AI基礎建設需求進入長週期成長階段，相關產業鏈將持續受惠。