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下半年營運動能佳 法人調升崇越獲利預估值及目標價
崇越（5434）受益光阻液、矽晶圓等客戶需求提升及建越工程營收放大，6月營收以75.0億元創新高，法人預期，下半年產品漲價及化學品材料具效期等因素，可望呈現逐季成長，調高今年獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，崇越第3季起光阻液、FOUP等供需吃緊產品將調漲價格，具LTA保護的矽晶圓雖，隨台灣、中國大陸晶圓代工廠產能利用率拉升，可望增加拉貨，考量部分漲價產品效期較短、保存不易，及兩岸工程業績可望逐漸趕上，預期下半年營收將再創高峰。
崇越在手工程訂單維持140億元，上半年業績達成率僅40%至45%，略低於預期，主要受到蘇州工程相關業績拖累。法人預期，下半年台灣隨記憶體台南廠區、邏輯製造台中地區及蘇州、合肥、武漢、新加坡等地工程陸續施工完成，全年工程業績仍有機會成長15%至20%。
法人表示，矽晶圓占邏輯製造成本低於10%，占比較高的成熟製程廠今年陸續調漲價格，以反映供需吃緊及成本上揚；另矽晶圓占記憶體製造成本低於8%，且記憶體報價自低點大幅上漲數倍，預期除台積電（2330）以外客戶，對於明年矽晶圓漲價具一定接受度，添增崇越後續營運動能。
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