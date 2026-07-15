北美大馬達與重電需求強勁 東元盤中強彈逾8%

台股15日開高走揚，重返4萬5千點之上；經歷昨（14）日千點震盪的大怒神行情讓投資人心慌慌。根據群益投信統計資料顯示，根據過往大盤單日盤中跌千點以上，後市平均表現來看皆為正報酬，上漲機率也高，顯示市場在短暫大震盪後趨穩向上，法人表示，台股企業獲利持續樂觀，後市不看淡；相對個股波動低的台股ETF是當下可介入的工具，其中主動式與高息型更是可視個人投資屬性作選擇。

2026-07-15 09:47