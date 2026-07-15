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北美大馬達與重電需求強勁 東元盤中強彈逾8%
東元（1504）受惠北美基礎建設與台電強韌電網計畫，帶動大馬達需求與電力能源事業升溫，推升第2季營收達165.89億元，寫下近77季新高。在營運亮眼激勵下，15日股價開高走高，盤中最高觸及69.3元，截至下午1點15分，股價大漲5.6元或8.81%，暫報69.2元，成交量逾1.76萬張，展現強勁反彈力道。
展望後市，法人指出，東元營運三大支柱季對季皆看增，其中，AI資料中心為主要成長引擎，預期第4季起將有顯著營收認列，明年成長動能更佳。
此外，東元近年積極展開海外布局，5月收購馬來西亞Dynaciate工程公司，預計8月完成交割並自下半年開始併表，可望挹注今年約10億元營收，持續擴大東協市場的業務版圖。
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