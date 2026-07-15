川普改口不收保護費 台股開高走高漲逾千點 法人：並未壓低結算

美國總統川普改口不向通行荷莫茲海峽的船隻收費，美股四大指數昨（14）日全數上漲，以費城半導體指數上漲2.5%最高。台股15日開高走高，盤中最高上漲1,131點至45,868點。台積電（2330）盤中最高上漲40元至2,460元。雖然今日是台指期結算，外資淨空單仍有8.3萬口，但目前來看，並未壓低結算。

法人指出，台股昨日再次上演洗盤行情。受地緣政治風險影響，早盤恐慌性賣壓湧現，盤中一度重挫1,700點，最低探至43,654點引發市場斷頭。隨後低檔買盤資金進駐，帶動指數反彈，終場下跌642點，收在44,737點，成交量放大至1.2兆元。

昨日的千點的下影線，在技術面上確立短線支撐，但也反映出籌碼在政治風險干擾下極度脆弱。當前外資操作策略轉向保守，大盤立即V轉向上的可能性低。在市場波動極大的背景下，盤勢後續傾向寬幅震盪，以消化高檔套牢賣壓。洗盤行情持續，投資人若盲目摸底進場，容易在盤中劇烈洗盤中再次受到重傷。操作上仍應嚴格控管資金水位。

操作上，法人建議，等待具籌碼或者評價優勢的（泛AI概念）中小型電子股短線急跌的跌深搶反彈時機。短線建議以防禦性（非電）業績股為主。