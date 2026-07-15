外資五天買超長榮航逾21萬張 航空雙雄要再起飛了？

外資連續五天賣超台股，卻逆勢連續買超長榮航（2618），累計五天已買超超過21萬張。長榮航股價也持續反彈，15日盤中上漲逾3%，幾乎快回補7月8日時的除息缺口，航空雙雄之一的華航（2610）也大漲近4%。

AI股近日普遍下挫，部分個股甚至波段跌幅達三到四成，航空族群雖也有修正，但幅度相對不大，而長榮航近五日出現連續外資買盤，在買盤推升下，股價持續向上墊高。

AI 改寫航空貨運生態，長榮航空6月貨運營收66.52億元，年增48.34%；華航6月貨運營收80.85億元，年增51.6%，反映AI、高科技產品及半導體出貨持續挹注營收。

物流業者指出，全球雲端資料中心持續建置，帶來長期貨運需求，因AI伺服器機櫃、半導體設備等大型貨物多仰賴貨機運輸，而全球貨機運能有限，供不應求的情況短期內難以緩解。

業者預期，今年航空貨運旺季可望一路延續至第四季，不僅旺季時間較往年更長，也有望帶動運價及貨量同步攀升。

長榮航空、華航及星宇航空（2646）均認為，今年航空貨運旺季「才剛開始」，預估7月至第3季市場仍將維持艙位供給吃緊、運價高檔的格局，第4季在節慶備貨需求帶動下，貨運動能可望再攀高峰。

業者指出，目前台灣出口北美航空貨運每公斤運價約320至350元，雖然近期燃油附加費因油價回落略有調降，但亞洲出口北美航線運力仍偏緊，假使AI出貨續增，運價仍有上調空間。