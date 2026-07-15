台股強彈玩真的還是死貓跳？分析師曝後市：布局重點「挑這些」

美股周二全面收紅，費城半導體指數彈升2.54%，台股15日開高走高， 盤中一度大漲逾千點，證券分析師直言，在市場疑慮逐一去除的情況下，後市上攻的機率高，在布局重點上，看好台積電（2330）及供應鏈中的CoPoS概念股、記憶體、ABF四雄等值得關注。

台股早盤以44,850.69點開出，上漲112.74點， 權王台積電領軍上攻，早盤以2,425元開高後一度衝達2,460元，盤中漲幅逾1%，影響大盤指數超過200點；日月光投控（3711）、聯電（2303）、台達電（2308）、聯發科（2454）等大漲，記憶體股的華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）等強漲，加上南亞（1303）、國泰金（2882）等非電子權值股聯手助攻，大盤指數一度衝達45,801.84點，大漲1,063.89點。

台股由歷史高點的48,218.87點下跌以來，一度下滑至43,654.04點，下跌4,564.83點，跌幅9.46%；15日雖有台指期結算的壓力，大盤指數仍出現強彈的走勢，7月16日還有台積電法說會將登場，市場高度關注，台積電法說會後是否重啟一波攻勢？

證券分析師張陳浩表示，目前市場上的疑慮逐一去除，首先從韓股來看，去槓桿效應已經浮現，今日呈現無壓式反彈；另外，美國6月CPI公布，通膨降溫，市場對聯準會（Fed）升息疑慮降溫，還有融資餘額減少等，預期後市上攻機率高。

張陳浩表示，可以布局的標的上，看好台積電之外，還包括供應鏈中的CoPoS概念股包括萬潤（6187）、辛耘（3583）、弘塑（3131）、中砂（1560）、志聖（2467）值得關注；另外，ABF載板四雄包括欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）；記憶體股的南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）也都可以留意。

台積電法說會將登場，張陳浩認為，法說會前是買進台積電的時點。