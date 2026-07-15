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川普挺英特爾、聯電成最大贏家？外資7月來掃進12.5萬張 解禁前股價飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

聯電（2303）15日迎來處置交易最後一天，在英特爾合作題材、矽光子量產報喜，以及台積電（2330）法說行情升溫等多重利多帶動下，盤中勁揚逾8%，最高衝上165.5元，不僅收復所有短期均線，更躍居大盤漲點貢獻前三名。隨著16日正式解除處置交易，外資14日率先回補15,733張，7月以來累計買超已突破12.5萬張，市場高度關注聯電能否延續強勢攻勢。

聯電近期利多齊發，其中最受市場矚目的，莫過於與英特爾共同開發12奈米FinFET製程平台。近期川普政府持續推動半導體製造回流美國，並積極扶植英特爾重返晶圓代工要角，市場認為，身為英特爾重要合作夥伴的聯電，也有望同步受惠政策紅利。

目前雙方合作案進度符合規劃，預計2026年交付製程設計套件（PDK），2027年正式量產，並將利用英特爾亞利桑那州廠房提供北美在地製造服務。法人分析，若英特爾未來在美國政策支持下持續爭取蘋果、輝達、SpaceX等美系客戶訂單，聯電可望同步擴大合作商機。更重要的是，聯電無須投入龐大的EUV設備與建廠資本支出，即可補足12奈米特殊製程布局，進一步強化競爭力。

除了政策題材，聯電AI布局也傳來新進展。公司日前宣布，與新加坡矽光子晶片設計公司SILITH合作的首批量產矽光子晶圓已正式交付，象徵矽光子平台由研發正式邁入高量產階段，且已通過全球雲端基礎設施客戶認證，可望受惠AI資料中心高速光互連需求成長。聯電表示，雙方僅歷時18個月便完成量產導入，未來也將持續開發TFLN等新世代光子技術，布局高速光通訊市場。

籌碼面上。外資14日買超聯電15,733張，名列買超第六大，7月以來累計買超已達125,882張，顯示國際資金持續布局；雖然投信與自營商同步調節，三大法人合計仍賣超7,656張，但隨著聯電解除處置交易，加上英特爾合作案與矽光子量產雙題材持續發酵，市場將持續觀察政策紅利是否進一步轉化為營運成長與股價動能。

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