快訊

期間限定搶不到！日本洋芋片石油短缺的黑白包裝將結束

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍電子股勁揚塑化助攻 台股盤中漲逾800點

中央社／ 台北15日電

美半導體股勁揚、韓股大漲，台股今天開盤反彈走高，收復45000點關卡和5日線約45350點，盤中急拉，最高45625.35點，上漲887.4點，台積電領軍電子權值股走揚，台塑四寶和生技類股強勢。

10時35分左右，加權指數為45574點，上漲836點，漲幅1.87%，成交值約新台幣5334億元；電子指數漲2.13%，金融指數漲0.06%，代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚2%。

權王台積電盤中最高2455元，漲35元，漲幅1.44%；聯發科勁揚2.6%，聯電大漲約8%，台達電漲2.4%，鴻海漲1.5%，日月光投控揚升6.5%。被動元件大廠國巨漲近3%，記憶體族群南亞科勁揚4.5%，華邦電漲停180.5元，力積電漲停76.1元。

股價超過千元的高價股漲多於跌，沛爾生醫、兆聯實業、萬潤站回千元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪分析，台股14日留下超過千點的長下影線，不過美國通膨指數降溫、美國總統川普改口取消荷莫茲海峽貨物徵收20%費用，加上韓國股市大漲、SK海力士ADR在美股飆漲逾27%，台股今天開盤跌深反彈，盤中收復5日線。

展望台股後市，黃國偉表示，留意台指期今天結算、以及16日台積電法人說明會，後者牽動台股後市行情表現。

台股 台積電 台積

延伸閱讀

電子塑化上揚 台股早盤反彈逾500點收復45000點

台積電法說前回神！記憶體強彈助陣 台股開高一度勁揚550點挑戰5日線

美半導體上揚台積電ADR下跌 法人：觀察台指期結算

台股震盪…法人喊快觸底了 短線反彈有望先看46K

相關新聞

台積電法說前回神！記憶體強彈助陣 台股開高一度勁揚550點挑戰5日線

美股費城半導體指數昨夜彈升，加上6月通膨低於預期，市場對聯準會升息疑慮降溫，帶動台指期夜盤上漲225點。台股15日開盤走強，7月台指期率先勁揚563點、報45,353點，集中市場隨後開高112.74點、報44,850.69點，並在台積電（2330）領軍五大權值股同步走高，南亞科（2408）、華邦電（2344）帶動記憶體族群強彈，以及南亞、國泰金（2882）、富邦金（2881）等非電子權值股聯手助攻下，指數漲點一度擴大近550點、攻抵5日線。力積電（6770）、華邦電、群創（3481）等交投熱絡。市場聚焦今日台指期結算，以及明日台積電法說會能否釋出利多展望。

川普挺英特爾、聯電成最大贏家？外資7月來掃進12.5萬張 解禁前股價飆

聯電（2303）15日迎來處置交易最後一天，在英特爾合作題材、矽光子量產報喜，以及台積電（2330）法說行情升溫等多重利多帶動下，盤中勁揚逾8%，最高衝上165.5元，不僅收復所有短期均線，更躍居大盤漲點貢獻前三名。隨著16日正式解除處置交易，外資14日率先回補15,733張，7月以來累計買超已突破12.5萬張，市場高度關注聯電能否延續強勢攻勢。

台股千點大怒神後該逃還是買？歷史數據曝後市

台股15日開高走揚，重返4萬5千點之上；經歷昨（14）日千點震盪的大怒神行情讓投資人心慌慌。根據群益投信統計資料顯示，根據過往大盤單日盤中跌千點以上，後市平均表現來看皆為正報酬，上漲機率也高，顯示市場在短暫大震盪後趨穩向上，法人表示，台股企業獲利持續樂觀，後市不看淡；相對個股波動低的台股ETF是當下可介入的工具，其中主動式與高息型更是可視個人投資屬性作選擇。

股票禮品卡 券商新戰場…多家業者洽詢發行方式

股票禮品卡將掀券商搶客戰。永豐金證完成創新實驗後，金管會已開放全體券商申請發行，有數家業者洽詢，準備搶進新市場；業者指出，永豐金證試辦期間帶進近5萬新戶，顯示股票禮品卡已成為券商拓客新武器。

台股震盪…法人喊快觸底了 短線反彈有望先看46K

台股昨（14）日開低走低，盤中一度大跌1,726點，為史上第六慘，隨國家隊進場護持，指數V轉，跌幅快速收斂，終場跌642點、收44,737點，盤中狂震1,710點，高低差居史上第五大。法人表示，台股留長下影線，代表多方抵抗企圖強烈，近日有機會觸底反彈。

台股行情V轉…主力、投信救市

台股昨（14）日盤中重挫1,726點後，在神祕買盤出手點火救市下大拉逾千點，呈現強勢的「V轉行情」，市場關注拉動指數千點反彈買盤來自何方。根據盤後數據分析，包括市場主力、投信等內資均是救市功臣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。