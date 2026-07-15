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台積電領軍電子股勁揚塑化助攻 台股盤中漲逾800點
美半導體股勁揚、韓股大漲，台股今天開盤反彈走高，收復45000點關卡和5日線約45350點，盤中急拉，最高45625.35點，上漲887.4點，台積電領軍電子權值股走揚，台塑四寶和生技類股強勢。
10時35分左右，加權指數為45574點，上漲836點，漲幅1.87%，成交值約新台幣5334億元；電子指數漲2.13%，金融指數漲0.06%，代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚2%。
權王台積電盤中最高2455元，漲35元，漲幅1.44%；聯發科勁揚2.6%，聯電大漲約8%，台達電漲2.4%，鴻海漲1.5%，日月光投控揚升6.5%。被動元件大廠國巨漲近3%，記憶體族群南亞科勁揚4.5%，華邦電漲停180.5元，力積電漲停76.1元。
股價超過千元的高價股漲多於跌，沛爾生醫、兆聯實業、萬潤站回千元。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪分析，台股14日留下超過千點的長下影線，不過美國通膨指數降溫、美國總統川普改口取消荷莫茲海峽貨物徵收20%費用，加上韓國股市大漲、SK海力士ADR在美股飆漲逾27%，台股今天開盤跌深反彈，盤中收復5日線。
展望台股後市，黃國偉表示，留意台指期今天結算、以及16日台積電法人說明會，後者牽動台股後市行情表現。
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