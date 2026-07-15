亞洲生技大會今日登場 沛爾生醫漲停成新千金

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」於15日至19日登場，今日為開展第一天，生醫族群也股價上漲同慶，股王藥華藥（6446）盤中漲停亮燈，沛爾生醫-創（6949）也攻漲停至1,025元，成為目前生技股中第二檔新千金，禾榮科（7799）、保瑞（6472）盤中漲逾3%。

亞洲生技大展共將匯聚22個國家、900家企業、匯聚藥華藥（6446）、保瑞（6472）等十多家海內外企業，展覽規劃23個展區，涵蓋CDMO、製藥設備與實驗室儀器、細胞治療與再生醫療、生技服務等領域。

沛爾生醫主要研究免疫細胞療法抗癌，與脂肪幹細胞(Adipose-derived stem cell, ADSC)治療。免疫細胞抗癌是藉由抽取病患自身的血液，在實驗室培養出免疫細胞(CIK、DC-CIK、CAR-T…等)，之後回輸到病患體内，讓免疫細胞攻擊癌細胞。

目前沛爾生醫自行發展細胞新藥CAR-T製劑PL001，已經完成臨床二期試驗，公司正依《再生醫療製劑條例》申請臨時藥證，目標今年底、明年初拿到上市許可。

沛爾生醫由緯創（3231）持股近20%，為了因應後續生產需求，緯創再度支持沛爾成立台灣細胞製造公司（tcmc）公司，新廠已在日前落成啟用，為台灣少數同時具備病毒載體與細胞治療產品製造能力的CDMO平台，每年可供應300名病患需求。

沛爾生醫今以959元跳空開高，股價急拉至漲停板1,025元，創下歷史新高，擠進千金股行列。