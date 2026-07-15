穎崴今年將加速擴產 法人看好全年獲利成長近一倍

穎崴（6515）受惠AI晶片、高效能運算（HPC）需求持續強勁，繼近二年積極擴建高雄總部生產基地後，目前再將擴產重心快速延伸至新竹台元園區，全面提升MEMS探針模組自主製造能力下，分析師預估今年獲利有望成長近一倍，每股獲利（EPS）上看90.9元。

穎崴今年營運表現可望再創歷史新高，而高雄、新竹雙生產基地同步擴產，也將成為推升2027年營運持續成長的重要動能。穎崴表示，目前AI相關產品需求仍十分強勁，此次擴產最大的重點，在於提升MEMS探針模組自主製造能力。目前MEMS產品仍與合作夥伴分工生產，但隨全球AI需求快速成長，合作夥伴產能持續吃緊，穎崴加快提升自主製造能力，未來將以供應核心探針為主，完成MEMS探針模組相關製程。

為配合自主化布局，穎崴同步擴充新竹台元園區產能。目前台元8樓目前正進行無塵室裝修，新建置空間將全數投入MEMS探針模組相關製程，並非擴充既有Cobra產品線。整體新增產能預估可較目前提升至少70~80%，雖未達倍增規模，但已是近年MEMS相關產能最重要的一波擴建。

穎崴近兩年擴產主軸一直圍繞高雄生產基地，也是公司總部所在地，隨AI需求持續高速成長，公司再啟動新竹台元第二生產據點，形成高雄、新竹雙生產基地同步擴產的新布局，不僅將為MEMS探針模組自主製造能力提升奠定基礎，也將成為營運續創新高的成長引擎。

法人機構預估，穎崴今年營收為141.4億元，年成長80%，稅後純益33.1億元，年增97.9%，EPS為90.9元。