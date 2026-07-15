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台股千點大怒神後該逃還是買？歷史數據曝後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股單日盤中跌千點以上後市表現。(資料來源：CMoney、群益投信整理)
台股單日盤中跌千點以上後市表現。(資料來源：CMoney、群益投信整理)

台股15日開高走揚，重返4萬5千點之上；經歷昨（14）日千點震盪的大怒神行情讓投資人心慌慌。根據群益投信統計資料顯示，根據過往大盤單日盤中跌千點以上，後市平均表現來看皆為正報酬，上漲機率也高，顯示市場在短暫大震盪後趨穩向上，法人表示，台股企業獲利持續樂觀，後市不看淡；相對個股波動低的台股ETF是當下可介入的工具，其中主動式與高息型更是可視個人投資屬性作選擇。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤單日震盪千點以上共有24次，以有資料的近21次統計顯示，後5日、後10日、後20日、後30日、後40日平均漲幅分別為3.95%、5.32%、7.52%、12.97%、15.68%，平均上漲機率約九成，台股基本面不差，大盤非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，操作策略面不宜在個股基本面未改變前而進行大幅度調整。投資人現階段可以能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF，或是選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，目前AI產業發展追蹤結果仍然是相當正向，也看好未來後勢。大盤今年以來一路上揚，中間不曾經歷明顯回檔，在目前市場整體資金槓桿率已來到相對高點下，短線股市修正整理難免。不過，從基本面而言，台股科技企業營收數字佳，投資入勿須過度緊張，可利用大盤修正時期，擇時擇優佈局具有長期競爭優勢產業。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，在操作策略上，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業，以AI server 規格升級主要受惠公司，例如光通訊、先進封裝以及相關設備、PCB/CCL、滑軌、散熱、低軌衛星，以及半導體廠務工程、封測等產業。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

群益 台股

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