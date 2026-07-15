台積電法說前回神！記憶體強彈助陣 台股開高一度勁揚550點挑戰5日線
美股費城半導體指數昨夜彈升，加上6月通膨低於預期，市場對聯準會升息疑慮降溫，帶動台指期夜盤上漲225點。台股15日開盤走強，7月台指期率先勁揚563點、報45,353點，集中市場隨後開高112.74點、報44,850.69點，並在台積電（2330）領軍五大權值股同步走高，南亞科（2408）、華邦電（2344）帶動記憶體族群強彈，以及南亞、國泰金（2882）、富邦金（2881）等非電子權值股聯手助攻下，指數漲點一度擴大近550點、攻抵5日線。力積電（6770）、華邦電、群創（3481）等交投熱絡。市場聚焦今日台指期結算，以及明日台積電法說會能否釋出利多展望。
美國6月通膨低於預期，市場對聯準會升息疑慮降溫，美股四大指數周二全面收紅，SK海力士ADR、美光等記憶體股走強，帶動半導體族群回神，激勵費半指數反彈2.54%、那指漲0.9%，惟台積電ADR小跌0.28%。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高5元、報2,425元，台達電（2308）開1,930元、鴻海（2317）開236元、聯發科（2454）開3,790元、日月光投控（3711）開660元。
類股方面，塑化、油電燃氣、電器電纜、生醫等漲幅居前，居家生活、橡膠、營建等相對疲弱。
回顧台股14日表現，集中市場指數下跌642.57點、收44,737.95點，成交值達1.18兆元。三大法人賣超791.82億元，包括外資賣超518.93億元、投信買超110.02億元、自營商賣超382.91億元。
法人指出，台股周二雖收出帶逾千點下影線黑K，顯示42,000至44,500點區間低接買盤強勁，但收盤仍失守短期均線，技術面尚未轉強。隨美國CPI低於預期、費半反彈，加上市場期待台積電法說會釋出利多，台股有望挑戰站回5日線；惟外資連8賣、台指期淨空單逾8.3萬口，台指期結算日仍須留意盤勢震盪及轉倉動向。
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