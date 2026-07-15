北市颱風假台股照常開市？ 卓揆：可研議

台北市宣布放颱風假，立委關切股市是否維持正常交易。行政院長卓榮泰表示，未來的方向可以研議，不過，北北基桃或區域性的生活秩序要一致。金管會則回應，會先由證交所進行相關研議，包括了解券商的意見。

卓揆昨赴立法院專案報告，民進黨立委鍾佳濱指出，他主張台北市放颱風假，股市照常交易，中央銀行、券商與銀行的總公司、證交所都不受台北市停班的影響，可以維持全國其他縣市還有全國投資大眾的金融交易跟世界接軌，「院長是否同意？」

卓榮泰說，未來方向可以研議，不過，停班停課要依中央氣象署正確答案，北北基桃或區域性生活秩序要一致。

券商公會理事長陳俊宏指出，股市在颱風假開市與否「各有利弊」。若以國際接軌來看，多數市場並不會因天候因素全面停止交易，此舉有助資本市場與國際接軌，不過，從安全的角度來說，「也很難要求員工出來涉險」。

一名大型券商主管說，即使颱風假開市，券商仍須維持交易、資訊、客服、風控及後勤等各項系統運作，不可能因放假就減少人力，業者將增加交通、加班等額外成本。目前電子交易占大宗，但仍有投資人前往營業廳委託交易，若颱風天交通中斷、營業據點無法全面提供服務，也可能衍生公平性與服務品質問題。

該主管認為，與其討論颱風假股市是否開市，更值得思考的是現行颱風假制度是否需要檢討，例如提高停班停課標準，減少對社會及經濟活動的影響。台灣因颱風停班停課影響各行各業，在國際間相對少見，「沒有看過像台灣這麼容易放颱風假」。

也有券商指出，當台北市沒有放颱風假，但高雄等南部縣市放颱風假，南部券商仍有營業，只是晚一天交割，若未來改成颱風假維持台股交易並非行不通。