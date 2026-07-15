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卓揆：颱風假股市照常交易 可研議

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立委建議，台北市放颱風假時，股市仍應照常交易，行政院長卓榮泰昨（14）日回應立委質詢時鬆口表示，未來可以研議，不過北北基桃或區域性的生活秩序仍須一致。

現行規定，台灣股市是否開盤，主要取決於台北市的颱風假決策，若台北市政府宣布當天停止上班，臺灣證券交易所集中交易市場將全日休市，停止股票、期貨及外匯交易，交割日期與除權息等作業也會順延至下個營業日。

卓榮泰昨日赴立法院專案報告並備詢，民進黨立委鍾佳濱質詢時提到，獨占型服務系統之營運，不應以天候停班為判斷標準。比如台北捷運，就算台北市政府決定停班，依然照常行駛；桃園市停班，桃園機場也沒有停止起降。他詢問，若台北市正常上班，其他縣市因風雨停班，證交所會不會營業？卓榮泰回應「會」。

鍾佳濱認為，現在是依照30年前所訂定辦法執行，但台股有沒有休市，要看北市府有沒有停班，並不合理。他主張台北市若放颱風假，股市仍應照常交易，中央銀行、券商與銀行總公司、證交所都不受北市停班影響，以維持金融交易。

卓榮泰對此回應，未來方向可研議。不過，停班停課要依照中央氣象署的氣象資訊，其次，北北基桃或區域性生活秩序要一致。

巴威颱風上周影響台灣，台北市上周五放颱風假，但風雨不大，有民眾認為股市平白休市一天，相當可惜。

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