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台股震盪…法人喊快觸底了 短線反彈有望先看46K

經濟日報／ 記者魏興中黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（14）日開低走低，盤中一度大跌1,726點，為史上第六慘，隨國家隊進場護持，指數V轉，跌幅快速收斂，終場跌642點、收44,737點，盤中狂震1,710點，高低差居史上第五大。法人表示，台股留長下影線，代表多方抵抗企圖強烈，近日有機會觸底反彈。

尤其台股目前已有三大利多顯現，後市並不看淡。包括：一、法人圈紛紛上修今年台股企業獲利年增率至超過四成；二、台積電（2330）法說會在即，預期將釋出正向利多領漲台股；三、指數與季線乖離率已大幅修正，後市行情上漲機率轉高。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等專家看法，昨日台股開低走低，最終收黑K棒但留長下影線，顯示下檔已具強勁支撐。短線台股或將於季線至短期均線糾結區震盪整理，行情若跌深反彈，先看46,000點。

美伊衝突升溫、油價飆漲，加上6月營收成長股利多不漲、台指期將於今日結算，重擊昨日台股表現疲弱，僅剩少數塑化、百貨、鋼鐵、造紙等傳產股逆勢收漲。

盤中各方賣壓傾巢而出，重挫指數盤中跌逾千點，表現弱勢。終場下跌1.4%、成交量擴張至1.2兆餘元，呈現價跌量增態勢。

三大法人昨日賣超台股791.8億元，以外資賣超518.9億元手筆最大，連八賣、累計賣超4,037.1億元；自營商亦賣超382.9億元，連八賣、累計賣超1,400.4億元；不過，投信買超110億元，連15買、累計買超1,590億元。八大公股行庫則逢低護持，買超156.5億元。

高價股雲集的櫃買市場修正更劇烈，盤中一度重挫近7％並跌破季線，所幸在內資護盤力道湧入下，跌幅收斂至2.9％，但仍大於集中市場的1.4%。

高估值千金股淪為「洗盤」調節重心，世芯-KY、雍智、台燿、竑騰等亮燈跌停；萬潤、兆聯實業股價跌破千元，千金股檔數由50檔減至48檔。

凱基投顧 台股 國家隊

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