股票禮品卡 券商新戰場…多家業者洽詢發行方式

股票禮品卡將掀券商搶客戰。永豐金證完成創新實驗後，金管會已開放全體券商申請發行，有數家業者洽詢，準備搶進新市場；業者指出，永豐金證試辦期間帶進近5萬新戶，顯示股票禮品卡已成為券商拓客新武器。

金管會創新處長林曦聖昨（14）日說，今年3月已同意備查券商公會訂定的「證券商發行股票禮品卡自律規範」。未來券商只要符合發行、控管、銷售及消費爭議處理等規定，即可申請辦理。

永豐金證是從2025年4月開辦股票禮品卡創新實驗，今年4月正式結束。實驗期間累積兌換金額近6,000萬元，吸引逾9萬人參與，並帶動近5萬戶證券新開戶，顯示市場接受度頗高。

隨實驗完成，永豐金證券正式落地、商轉；其他有意發行的券商，也可依自律規範提出申請。

目前已有數家券商向金管會洽詢發行方式與相關規範，股票禮品卡可望從單一業者試辦，擴大成券商新一波搶客戰場。

證期局副局長黃仲豪說，股票禮品卡並非直接贈送特定股票，性質較接近預付卡。持有人取得序號後，須透過券商電子平台兌換。

金額可用於支付台股交割款、交易手續費及證券交易稅，但不能用來交易海外股票。

永豐金證試辦期間推出100元、200元、300元、500元、1,000元、3,000元及6,000元等七種面額。若與企業合作，也可依員工獎勵、抽獎活動或行銷需求，設計客製化面額。

在購買流程上，第一手購買股票禮品卡的個人或企業須完成實名制，以降低洗錢及不當使用風險。企業購買後再轉送員工、客戶或活動得獎者時，受贈人不必在轉贈階段實名，但實際兌換仍須透過券商平台完成。

股票禮品卡除一般送禮外，也可運用於親子理財教育、員工獎勵及投資體驗，成為券商接觸年輕族群與投資新手的新入口。

使用期限方面，實驗期間因測試需要，有效期僅90天；正式上路後，依自律規範，有效期限原則上為兩年，起算方式由各券商訂定。

禮品卡逾期後雖不能再抵用，持有人仍可申請退款，券商則可依處理成本收取手續費。