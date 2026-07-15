投資人關係分享會 熱

櫃買中心（Taipei Exchange）近日舉辦投資人關係經營分享會高雄場，吸引逾45家櫃買家族、近70位企業高階主管參加，參與情況踴躍。櫃買中心表示，分享會從企業與機構投資人的雙重視角出發，以期能協助提升櫃買家族與投資人的溝通效能，現場互動熱絡，也獲得與會人士高度肯定。

櫃買中心董事長簡立忠表示，台灣有近2,000家上市櫃公司，其中藏著許多實力雄厚的「隱形冠軍」。然而，許多企業因低調、缺乏與市場的對話，導致優異的營運成果沒能反映在市場價值，股價因而被低估。在當前資本市場的激烈競爭中，投資人關係不僅是企業與資本市場間的溝通橋樑，更是傳遞企業核心價值、構建長遠互信機制的關鍵引擎。

延續去年首屆活動的熱烈回響，櫃買中心今年特別擴大至北、中、南三地辦理，期盼透過標竿企業與專業機構的實務不同視角，協助中南部企業精準掌握與機構投資人溝通的技巧，加速與國際資金接軌。

這場分享會先由黑石財經執行長溫建勳以長期協助企業與市場溝通的實務經驗，剖析法人評估「企業價值」與「資訊透明度」的核心關鍵，引導企業精準對齊市場需求；隨後，由聖暉（5536）發言人梁鈞幃現身說法，分享聖暉如何建立高效的IR溝通機制，獲得外資機構投資人肯定，願意以長期資金支持公司營運發展的寶貴經驗。

接著，配合於2025年底新版「提升企業價值計畫揭露指引」，櫃買中心上櫃監理部副組長陳巧芝也於會中簡明清晰地解說新版指引，協助櫃買家族精準掌握年度編製重點。最後特別邀請同樣位於南部地區的櫃買家族中提升企業價值計畫架構完整的大田發言人鍾政義分享編製計畫的經驗，並分享如何將企業競爭優勢、營業策略與未來發展等完整傳遞給投資人，以提升上櫃公司整體揭露品質。