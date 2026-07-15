上市公司上月營收增47%

臺灣證券交易所昨（14）日表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商投資控股計33家）共計1,046家，皆已於13日前完成6月營收申報作業，6月營收較年增47.16％，且無單月營收衰退的產業，累計前六月營收則年增32.1％。

據證交所統計，6月全體上市公司營收總計5兆2,477億元，較去年同期成長1兆6,817億元、年增47.16%，營收成長公司共735家、衰退公司共311家；另今年前六月全體上市公司營收總計27兆8,581億元，較去年同期成長6兆7,698億元、年增率32.10%，營收成長公司共670家，衰退公司共376家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司6月營收成長幅度較大的產業中，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，半導體業受惠AI晶片需求，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，帶動6月營收較去年同期成長；且6月無營收衰退的產業。

全體上市公司今年前六月營收成長較大的產業中，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因認列交屋收入，帶動累計營收成長。