掛牌創新板 三大指標

行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策，將台灣創新板（tib-創）定位為「亞洲創新籌資平台」的制度性載體，代表台灣資本市場正式從「制度建立期」進入「生態系加速期」關鍵轉折。證交所董事長林修銘表示，創新板的使命，正是成為這場轉型的資本市場引擎。

全球AI算力投資持續加速，台灣在這波浪潮具備獨特產業優勢，台灣創新板以「市值為核心評估指標」的制度設計，讓具備高技術含量及創新能力的企業得以提前對接國際資本的制度性入口。

台灣創新板的評估框架重點關注三項指標，一是技術護城河：智慧財產、演算法專利或製程認證所形成的差異化門檻；二是市場擴張性：現有客戶黏著度、海外收入占比及可服務市場規模（TAM）；三是資本用途明確性：募資資金如何加速研發、產能或市場布局，具體可驗證。

透過創新板掛牌，企業同步建立符合國際標準的公司治理框架，提升對海外機構投資人的透明度，並取得以市場標準溝通技術價值的制度平台。林修銘表示，台灣的創新實力長期以來透過硬體供應鏈影響世界，但下一個十年，真正定義台灣全球競爭力的，將是軟體、AI與數位服務。創新板的使命，正是成為這場轉型的資本市場引擎，讓具備關鍵技術與高成長潛力的新經濟企業，透過資本的力量，提早被全球投資人看見、被市場價值化。

而根據國際市場研究機構預測，全球AI基礎建設相關支出（含資料中心、電源管理、散熱與先進封裝）將在2026至2028年進入規模爆發期，亞太地區資本支出年複合成長率預估高於全球平均。台灣供應商在此浪潮中，技術儲備遠早於資本市場布局，但其中不乏仍處於「技術領先、營運持續擴張」狀態的成長型企業。台灣創新板以「市值」為核心評估指標的設計，正是為此類企業量身設計的上市框架--允許企業在獲利成熟前，以技術潛力與市場擴張性向投資人說話。