就市論勢／光通訊、先進封裝 聚光

盤勢分析

台股昨（14）日拉回修正，這波回檔原因包括美伊情勢再度升溫，美國宣布恢復對伊朗實施海上封鎖，並稱將對經由荷莫茲海峽運輸的所有貨物按20%收取補償費。此外，聯準會理事偏鷹言論刺激升息預期，壓抑市場整體本益比，再加上韓國市場持續去槓桿，一連串因素影響下，台股也難逃波及。

今年全球股市大爆發，其中AI成分較高的台股表現優異。雖然本益比堆高，惟AI算力需求噴發，帶動相關企業獲利明顯成長，台股轉向成長型市場，可支撐較高評價。預估今、明兩年獲利仍高成長，台股投資吸引力仍在，中長期投資前景仍值留意。

投資建議

近期盤勢震盪仍偏向籌碼與情緒面干擾，基本面尚未出現明顯轉弱跡象，考量全球AI發展大勢不變，台股相關企業展望仍然良好，加上受惠國際雲端服務商調升資本支出，AI應用延伸至代理式、邊緣與實體AI領域，以及AI新伺服器規格升級，將持續挹注台灣出口表現。

不僅如此，國內半導體及AI供應鏈擴大資本支出，加上國際大廠加碼來臺投資，相關廠商後續表現仍值關注，現階段操作上可尋找籌碼進一步沉澱後，具競爭力與獲利成長性的企業逢低布局。

產業方面，包括光通訊、先進封裝、PCB／CCL、滑軌、散熱、半導體廠務工程、低軌衛星等可留意。