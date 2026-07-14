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AI帶旺半導體供應鏈 上市櫃公司6月營收齊揚

中央社／ 台北14日電

AI應用持續推升半導體、電子通路及電腦與週邊設備業需求，證交所與櫃買中心公布6月營收統計，上市公司營收新台幣5兆2477億元，年增47.16%；上櫃公司營收3519億元，年增38%，上市櫃企業營收同步維持成長。

證交所今天發布新聞稿表示，統計全體上市公司（不含金融保險業及三商投資控股）共1046家，今年6月營收5兆2477億元，年增47.16%；其中735家公司營收成長、311家公司衰退。

累計今年上半年上市公司營收27兆8581億元，年增32.1%；670家公司營收成長、376家公司衰退。

證交所表示，上市公司6月營收成長較大產業，包括電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，半導體業受惠AI晶片需求，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求；6月無營收衰退的產業。

累計今年上半年營收表現觀察，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因認列交屋收入，致累計營收成長；累計營收衰退較大產業，包括運動休閒業因市場需求低迷，水泥工業因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩，使累計營收衰退。

櫃買中心統計，全體上櫃公司891家（含KY公司30家）6月營收3519億元，年增38%；其中621家公司營收成長、267家公司衰退，另有3家公司持平。

累計今年上半年，上櫃公司營收總計1兆8537億元，年增25%；609家公司營收成長、281家公司衰退、1家公司持平。

櫃買中心表示，今年6月營收成長以半導體、電腦及週邊設備、電子通路業最為主要產業，受惠AI應用帶動記憶體需求增加與售價上漲；營收衰退主要產業為建材營造、塑膠工業及光電業，建材營造業因建案完工交屋進度認列收入，塑膠工業與光電業因受客戶庫存調整及終端需求預期影響所致。

上櫃公司今年上半年營收成長的主要產業，以半導體、電腦及週邊設備、其他電子業為主，其他電子業受惠AI伺服器散熱需求、半導體建廠及貴金屬價格上漲帶動營收成長。

衰退主要產業為建材營造、運動休閒及紡織纖維業，建材營造累計營收衰退原因同6月所述，運動休閒及紡織纖維因受國際情勢動盪及客戶拉貨排程影響，致累計營收衰退。

半導體 上市公司 證交所 營收

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