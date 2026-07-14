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半個月連爆三起！國巨再傳2,651萬元鉅額違約交割 累計金額破億元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。記者邱德祥／攝影
國巨董事長陳泰銘。記者邱德祥／攝影

被動元件龍頭大廠國巨*（2327）近日頻傳鉅額違約交割。繼6月30日與7月9日分別爆出鉅額違約後，臺灣證券交易所今日再次公告國巨鉅額違約交割案，申報證券商為凱基林口，違約金額達2,651.4萬元。這已是國巨在短短半個月內發生的第三起重大違約事件、也是今年來首次有個股爆發三次違約交割，累計違約金額已高達1.66億元，引發市場關注。

國巨近期違約交割風波接二連三。首起事件發生於6月30日，當時7家券商申報金額為3,880萬元；緊接著在7月9日，再度爆出高達4,131萬元的鉅額違約交割，當時參與申報的證券商據點多達13家，包括國泰敦二、國泰敦南、中國信託、元大永春、華南斗六、元大沙鹿、元大鑫永、永豐台中、永豐竹科、富邦頭份、凱基板橋、永豐金以及口袋證券等，分布相當廣泛。

而今日證交所公告的第三起違約，則是由凱基證券林口申報，金額達2,651.4萬元。這使得國巨在近半個月內的違約總額攀升至1.66億元，不僅創下今年來單一標的違約最頻繁的紀錄，也是累計金額最高的個股。

據統計，今年以來集中市場已發生9起個股鉅額違約交割案。申報的標的依序包含：旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨*、友達、國巨*、國巨*。值得注意的是，在這9起重大違約案中，僅國巨一檔股票就包辦了其中的3次，占比高達三分之一。而這9起個股鉅額違約交割案累計申報的總金額，至今高達約5.32億元。

國巨 市場

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