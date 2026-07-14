外資賣超518億 這族群遭狂賣…但長榮航連2天居買超冠軍、群創也獲買超

台股14日一度大跌1,726.48點，終場收在44,737.95點，下跌642.57點，外資賣超518.93億元，統計外資賣超前十名中竟有7檔ETF，賣超主動統一升級（00403A）50高達26萬1,566張，但長榮航（2618）則是連續兩天高居外資買超個股冠軍，群創（3481）及聯電（2303）也獲外資買超。

台股早盤以45,364.4點開出，下跌16.12點，指數開低後出現急殺，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）等權值股同步走弱下，跌勢迅速擴大，盤中一度下滑至43,654.04點，大跌1,726.48點，連失45,000點44,000點整數關卡，但隨後跌幅收斂，終場收在44,737.95點收盤，下跌642.57點。

台股盤中大跌，在買盤進場承接下，拉抬指數超過千點，權王台積電跌破月線，收2,420元，下跌0.82%，台達電（2308）收1,855元，下跌1.85%。聯發科跌破季線大關，收3,660元，下跌逾4%，台光電（2383）守住季線，收4,970元，跌約3%。

統計三大法人賣超753.6億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超518.93億元，投信買超148.24億元，自營商賣超（合計）382.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.06億元，自營商（避險）賣超369.85億元。

統計外資賣超前十名中，高達7檔是ETF，包括主動式ETF及元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）等，另外還大賣友達（2409）及南亞（1303）；統計外資買超前十名中，買超長榮航45,291張，連續兩個交易日都是外資買超冠軍，另外，買超群創37,538張，買超聯電15,733張。