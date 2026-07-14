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誰是資金避風港？這集團股全數站上所有均線

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

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今日成交量前十名為主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、友達（2409）、凱基台灣TOP50（009816）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50反1、元大台灣50（0050）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、南亞科、聯發科（2454）、環球晶（6488）、臻鼎-KY（4958）、合晶（6182）、南亞、群創、南電（8046）。

台股大跌回測季線，許多個股大跌超過5%，高價股也出現多檔跌停，如台燿（6274）、禾伸堂（3026）、志聖（2467）、世芯-KY（3661）、竑騰（7751）、雍智科技（6683）等。股王信驊（5274）下跌近4%，收12,985元，跌破半年線。

以成交值排行來看，上漲逾5%的個股有南亞科、南亞，都是台塑集團的個股。觀察籌碼面，外資雖然賣超518.93億元，但買超台塑、台化、台塑化。不過，儘管南亞今日股價上漲，外資卻是站在賣方，賣超逾2.2萬張，投信6/18以來持續買超南亞，今日續買1.2萬張，自營商合計買超逾5千張。

南亞科部分，外資沒有太大著墨，投信連四天買超，自營商合計買超逾1,100張。整體而言，南亞、南亞科的漲勢是由投信、自營商買盤推升上去。

台塑集團成為資金避風港，南亞、台塑大漲逾5%，台塑化上漲4.91%，台化漲約3%；南亞科上漲逾5%。集團股價皆站上所有均線，其中台塑化創波段新高，收66.2元，南亞收210元，再創歷史新高。

台股 台塑 台塑化 南亞科 元大 聯發科

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