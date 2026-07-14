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台股修正會跌到季線嗎？分析師：這件事最關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股集中市場及櫃買市場14日盤中殺聲震天，大盤指數一度下滑至43,654.04點，終場跌幅收斂，以44,737.95點收盤。記者林俊良／攝影
台股集中市場及櫃買市場14日盤中殺聲震天，大盤指數一度下滑至43,654.04點，終場跌幅收斂，以44,737.95點收盤。記者林俊良／攝影

台股集中市場及櫃買市場14日盤中殺聲震天，大盤指數一度下滑至43,654.04點，重挫1,726.48點，終場跌幅收斂，以44,737.95點收盤，下跌642.57點，OTC更是跌破季線，投資人對如坐雲霄飛車的震盪心有餘悸，關心到底跌完了沒？會不會跌到季線？可不可以進場了？證券分析師直言，15日的台指期結算是關鍵。

台股早盤以45,364.40點開出，下跌16.12點，指數開低後出現急殺，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）等權值股同步走弱下，跌勢迅速擴大，盤中一度下滑至43,654.04點，大跌1,726.48點，連失45,000點44,000點整數關卡。

台股跌幅收斂，終場收在44,737.95點收盤，下跌642.57點，統計由歷史高點的48,218.87點下跌以來，到盤中低點43,654.04點，指數下跌4,564.83點。

證券分析師張陳浩表示，造成今日下跌的原因很多，包括美伊戰火、油價蠢動、Fed升息可能升溫、韓股去槓桿、台股融資餘額高、外資期貨空單高等，其中，韓股去槓桿對台股的影響明顯。

張陳浩說明，在股市位於高檔時，一有風吹草動，容易出現修正、多殺多的情況，尤其在槓桿開太大時，韓股目前正在去槓桿，把浮額清洗掉，也因此對亞股都有衝擊，尤其是台股及日股所受的連動影響更大，以目前跌勢來看，去槓桿影響韓股最大，其次就是台股。

張陳浩認為，指數大約要下跌4,000~5,000點，才叫真正的多頭回檔修正，15日的台指期結算很關鍵，如果籌碼可以清洗乾淨，仍維持10月創新高的看法，目前的操作上要先看結算的情況，等期貨結算，空單大減，再找被誤殺的績優股布局。

台股 富邦金 OTC

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