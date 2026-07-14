快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

聽新聞
0:00 / 0:00

權王失守…台股巨震1,700點 三大法人賣超753億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股14日殺聲震天，最低一度下跌至43,654.04點，大跌1,726.48點。記者余承翰／攝影
台股14日殺聲震天，最低一度下跌至43,654.04點，大跌1,726.48點。記者余承翰／攝影

台股14日殺聲震天，最低一度下跌至43,654.04點，大跌1,726.48點，不過午盤逢低買盤承接，拉抬超過千點，終場收在44,737.95點，下跌642.57點，跌幅1.42%，成交量1.17兆，三大法人賣超753.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超518.93億元，投信買超148.24億元，自營商賣超（合計）382.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.06億元，自營商（避險）賣超369.85億元。

台積電（2330）跌破月線，收2,420元，下跌0.82%，台達電（2308）收1,855元，下跌1.85%。聯發科（2454）跌破季線大關，收3,660元，下跌逾4%，台光電（2383）則守住季線，收4,970元，跌約3%。

今日上市櫃下跌家數約1,500家，盤中一度有將近80家跌停，不過隨著買盤危機入市，上市櫃跌停家數大幅收斂至剩下10家。收盤仍維持跌停的有台燿（6274）、禾伸堂（3026）、志聖（2467）、世芯-KY（3661）、竑騰（7751）、雍智科技（6683）等。

高價股今日大多收黑，股王信驊（5274）下跌近4%，收12,985元，跌破半年線；收紅的有聯友金屬-創（7610）、新代（7750）、創新服務（7828）、環球晶（6488）、南電（8046）等。

電子股較為抗跌的有記憶體，南亞科（2408）大漲近6%，收448元，站上月線，力積電（6770）、旺宏（2337）也收紅。矽晶圓族群中，台勝科（3532）漲停，中美晶（5483）大漲逾9%。ABF載板也相對抗跌，南電漲逾1%，欣興（3037）跌幅縮小至3%。

台塑四寶持續走強，南亞（1303）、台塑（1301）大漲逾5%，台塑化（6505）上漲4.91%，台化（1326）漲約3%。無人機軍工概念股也續強，和成（1810）、千附（8383）、千附精密（6829）漲停，雷虎（8033）、漢翔（2634）上漲逾5%。

三大法人 台達電 自營商 台光電 聯發科

延伸閱讀

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

外資賣超195億元…友達遭狂賣逾10萬張 但竟大買航空雙雄

美伊擬重回開戰、美股費半重挫 台股爆賣壓跌破45K！一度跌逾820點

台股外資賣不停 內資撐盤

相關新聞

權王失守…台股巨震1,700點 三大法人賣超753億元

台股14日殺聲震天，最低一度下跌至43,654.04點，大跌1,726.48點，不過午盤逢低買盤承接，拉抬超過千點，終場收在44,737.95點，下跌642.57點，跌幅1.42%，成交量1.17兆，三大法人賣超753.6億元。

台股盤中挫低1,500點 多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

台股14日收盤下跌642.57點，終場以44,737.95點作收，成交量1兆1,786億元，跌幅1.42%；台積電（2330）收盤價2,420元，下跌20元，跌幅0.82%。

AI翻譯耳機被低估！Google解封功能引爆聲學補漲潮 專家點2檔將迎補漲主線

OpenAI最近跟加拿大客製化機械鍵盤品牌Work Louder合作，推出專為Codex編程工具打造的「Codex Micro」巨集鍵盤，開發者可以把常用的AI指令直接綁在實體按鍵上，AI正在從積極從雲端走向終端產品。 真正已經放量、賣得好的邊緣AI裝置，大家應該都知道「AI眼鏡」。

台股震盪不怕！多頭避難所曝光 法人點名這幾檔是最強防空洞

台股14日盤中重挫逾千點，不過並未嚇退多頭買盤，而是轉向低基期、或具有利多題材發酵個族群避險。其中，6月營收創歷史新高族群，是買盤轉進簇擁的焦點，法人點名包括英業達（2356）、南茂（8150）等均可「逢回加碼」。

台股盤中跌幅一度逼近季線 終場跌幅收斂下跌642點

受美伊戰事再起影響，美股四大指數昨（13）天全面下跌，以費城半導體指數下跌4.7%最重。拖累台股14日開低走低，盤中最低一度暴跌1,726點至43,654點，逼近季線大關。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,390元，跌破2,400元。

台積電法說前夕「大摩開釋」最狂情境股價噴5% 建議投資人這樣做...

台積電（2330）法說即將於周四（16日）登場，市場屏息以待。摩根士丹利（大摩）證券最新報告釋出三種情境，並認為台積電第3季美元營收將季增10%-15%、全年目標上調至年增35%、甚至40%最有可能發生，因此建議「逢低加碼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。