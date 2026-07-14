權王失守…台股巨震1,700點 三大法人賣超753億元

台股14日殺聲震天，最低一度下跌至43,654.04點，大跌1,726.48點，不過午盤逢低買盤承接，拉抬超過千點，終場收在44,737.95點，下跌642.57點，跌幅1.42%，成交量1.17兆，三大法人賣超753.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超518.93億元，投信買超148.24億元，自營商賣超（合計）382.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.06億元，自營商（避險）賣超369.85億元。

台積電（2330）跌破月線，收2,420元，下跌0.82%，台達電（2308）收1,855元，下跌1.85%。聯發科（2454）跌破季線大關，收3,660元，下跌逾4%，台光電（2383）則守住季線，收4,970元，跌約3%。

今日上市櫃下跌家數約1,500家，盤中一度有將近80家跌停，不過隨著買盤危機入市，上市櫃跌停家數大幅收斂至剩下10家。收盤仍維持跌停的有台燿（6274）、禾伸堂（3026）、志聖（2467）、世芯-KY（3661）、竑騰（7751）、雍智科技（6683）等。

高價股今日大多收黑，股王信驊（5274）下跌近4%，收12,985元，跌破半年線；收紅的有聯友金屬-創（7610）、新代（7750）、創新服務（7828）、環球晶（6488）、南電（8046）等。

電子股較為抗跌的有記憶體，南亞科（2408）大漲近6%，收448元，站上月線，力積電（6770）、旺宏（2337）也收紅。矽晶圓族群中，台勝科（3532）漲停，中美晶（5483）大漲逾9%。ABF載板也相對抗跌，南電漲逾1%，欣興（3037）跌幅縮小至3%。

台塑四寶持續走強，南亞（1303）、台塑（1301）大漲逾5%，台塑化（6505）上漲4.91%，台化（1326）漲約3%。無人機軍工概念股也續強，和成（1810）、千附（8383）、千附精密（6829）漲停，雷虎（8033）、漢翔（2634）上漲逾5%。