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地緣政治升溫＋晶片股殺盤 台股震幅加劇 法人：持續聚焦AI主流股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國對伊朗油運再次祭出強力打擊，中東緊張局勢升溫，加上近期美日韓晶片股大跌，使台股盤面震盪幅度明顯擴大，中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，短線市場面臨評價修正與獲利調節壓力，但全球AI產業趨勢未見改變，企業獲利展望仍具韌性，台灣供應鏈在高效能運算、先進製程及AI應用領域持續保持領先優勢。在基本面支撐下，台股中長期成長動能仍然正向，預期未來市場將由資金全面推升轉向選股主導，建議投資人採取逢回布局策略，聚焦產業趨勢明確、獲利能見度高的AI與科技龍頭企業。

徐啟葳指出，近期台股大幅震盪，除了短線受地緣政治，記憶體股大跌等因素干擾，同時，市場也對AI算力出現疑慮，日前Meta傳出規劃向外部客戶出售多餘的AI算力及模型服務，徐啟葳認為，投資人無須過度解讀，因市場每隔一段時間就會對AI資本支出做檢視，當前全球整體AI滲透率預估仍不到二成，離算力過剩還有很大一段空間，因此操作上應回歸基本面做判斷。

徐啟葳表示，今年來看，AI趨勢已從過去單一伺服器題材，開始全面擴展至ASIC設計、先進封裝、PCB、CCL材料、高速傳輸、散熱、電源管理及光通訊等完整供應鏈，形成完整的成長主軸，加上全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，AI基礎建設需求進入長週期成長階段，相關產業鏈將持續受惠。

另外，全球半導體龍頭台積電持續釋出樂觀展望，不僅預估2026年美元營收成長接近30%，資本支出更上看520億至560億美元，創下歷史新高，反映AI、高效能運算（HPC）及先進製程需求依舊強勁。

國際大型投資機構也將台灣股市評等由「中立」上調至「加碼」，並將未來12個月台股目標指數由45,000點上調至51,000點，看好AI帶動企業獲利持續成長，外資預估台灣企業EPS在2026年至2028年間仍可維持雙位數以上增長，顯示市場對台灣科技產業前景具高度信心。

不過，徐啟葳也提醒，台股經過上半年快速地大幅上漲，下半年個股走勢將更趨分化，雖然AI需求仍具剛性支撐，市場不易出現系統性崩盤，但對於部分評價面處於高檔的個股，可能陷入高檔整理或技術性修正，由於部分個股漲幅已出現提前透支，特別是僅有題材面，卻沒有實質營收的公司，此類股票應嚴控持股比重以降低風險。

另外，投資人需持續關注美國聯準會利率政策、美中科技競爭、半導體關稅議題，以及中東地緣政治風險等不確定因素，近期市場已出現由全面上漲轉向個股表現分化的現象，投資策略更應回歸基本面。

徐啟葳認為，AI供應鏈仍是下半年的投資主軸，操作上宜採取逢回布局AI主流股的策略，尤其看好半導體、高階PCB與CCL、高速傳輸、光通訊以及具缺料題材的零組件族群。若不想燒腦選股的投資人，可透過中國信託台灣活力基金來參與AI紅利，基金特色在聚焦AI各方關鍵個股，瞄準兼具股性活潑及爆發力的中小型股票，細看基金持股比重，半導體占比已提升至36.6%，電子零組件占比達38.7%，通信網路族群則占有11.1%，除了囊括主流AI權值股台積電、台光電、台達電，其他像是高階CCL的台燿、高速網通廠金像電、高效能運算（HPC）川湖等都涵蓋其中，持續以產業趨勢明確且獲利成長能見度高的AI核心受惠族群為投資模組，幫助投資人聰明掌握AI成長紅利。

台股 基金 中東

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