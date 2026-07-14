台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

台股14日收盤下跌642.57點，終場以44,737.95點作收，成交量1兆1,786億元，跌幅1.42%；台積電（2330）收盤價2,420元，下跌20元，跌幅0.82%。

台股受到多重消息影響，今日盤中一路下挫，盤中最低跌至43,654點，下挫1,500點，創盤中第六大跌點；多頭隨後反攻，企圖營造V行反轉，但追價買盤意願薄弱，未能回升到平盤之上。國安基金出清持股；台指期周三進行月結算，外資空單水準仍高；6月營收整體表現亮眼卻未能激勵股價；美國聯準會未來態度等消息不利多頭。

今日強勢股仍以台塑集團及軍工股居多，成交金額大且走高為：南亞科（2408）、中美晶（5483）、台虹（8039）、漢翔（2634）、台勝科（3532）、台塑（1301）、台塑化（6505）、亞航（2630）及晟田（4541）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、聯發科（2454）、環球晶（6488）、臻鼎-KY（4958）、群創（3481）、合晶（6182）、南電（8046）、欣興（3037）及華邦電（2344）。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管近期市場波動加劇，但台股基本面並未出現明顯轉折訊號。目前不僅未見庫存堆積問題，部分企業甚至維持低庫存甚至零庫存水位，終端需求也未出現快速降溫現象，企業獲利預估同樣未見下修。

蕭惠中指出，隨著全球科技巨頭持續擴大AI投資布局，相關需求動能依然強勁，加上產品規格升級及新應用持續擴展，台灣AI與半導體供應鏈的訂單及營收動能仍維持成長趨勢，企業獲利可望持續提供股市穩固支撐，中長期基本面展望依舊正向。台股經歷上半年大幅上漲後，短期確實面臨整理壓力，但近期修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面轉弱所致，預期短期仍將維持區間震盪格局。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，AI與半導體產業帶動的漲勢已累積相當幅度，市場結構已由過去單邊上漲逐漸轉向波動加劇、類股快速輪動的新階段。未來市場表現將更容易受到利率政策、資金流向及國際政經局勢等多重因素影響，因此投資策略更應兼顧收益與成長，以多策略布局因應市場變化。

廖本隆表示，下半年資金輪動現象有望進一步加速。除了AI及科技股可望持續受惠於長期成長趨勢外，金融、傳產及高股息族群亦有機會受惠於資金回流及除權息題材，形成輪漲格局。在震盪加劇的市場環境下，具備分散風險及靈活調整優勢的主動式ETF，可望成為投資人重要的資產配置工具。