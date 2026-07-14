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台股重挫逾1,700點後收斂 矽晶圓族群逢低買盤進場 台勝科逆勢漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美伊衝突升溫、國際油價急漲，加上市場重新檢視AI資本支出效益與半導體股估值，台股14日早盤一度重挫逾1,700點。不過，隨逢低買盤陸續進場，大盤跌幅逐步收斂，指數重新朝44,500點靠攏；矽晶圓族群逆勢獲得資金青睞台勝科（3532）黑翻紅，午盤攻上漲停，中美晶（5483）盤中翻黑後再度拉升，漲幅逾3%，成為弱勢盤面中的亮點。

中美晶早盤一度下探231元，隨後逢低買盤進場，股價由黑翻紅，盤中拉升至241元，上漲9.5元、漲幅4.1%；台勝科走勢更為強勁，早盤最低跌至430.5元、跌幅一度超過7.5%，其後買盤快速湧入，股價一路翻揚並攻上510元漲停價，上漲45.5元。

台勝科受惠AI需求逐步向上游材料擴散。公司指出，晶圓代工先進製程及記憶體應用對12吋矽晶圓的需求穩定提升，AI需求也延伸至電源管理IC等周邊晶片，帶動8吋矽晶圓市場復甦；隨12吋新廠產能逐步提升，加上公司正與客戶洽談價格調整，管理層看好今年下半年營運與獲利可望優於上半年。

在台積電（2330）、聯發科（2454）及封測等半導體權值股普遍下跌之際，中美晶與台勝科逆勢翻紅，反映市場雖調節高估值AI個股，但資金仍鎖定具備供需改善、漲價與長期合約題材的上游矽晶圓族群。

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