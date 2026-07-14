台積電法說前夕「大摩開釋」最狂情境股價噴5% 建議投資人這樣做...

台積電（2330）法說即將於周四（16日）登場，市場屏息以待。摩根士丹利（大摩）證券最新報告釋出三種情境，並認為台積電第3季美元營收將季增10%-15%、全年目標上調至年增35%、甚至40%最有可能發生，因此建議「逢低加碼」。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，台積電此次法說，在「樂觀情境」下，預計第3季美元營收將季增15%，全年營收成長目標上調至年增約 40%；第3季毛利率約為 70%。

而今（2026）年資本支出將上調至 600 億美元，且 2024 -2029 年的五年 AI 半導體營收年複合成長率（CAGR）上調至 80%。預期台積電在 2030 年年底前，都將無法完全滿足強勁的 AI 需求。

在「基本情境」下，詹家鴻預期台積電的第3季美元營收將季增 10%-15%、全年營收成長目標上調至 35% 以上的偏高區間或接近年增 40%、第3季毛利率落在 67% 至 68% 左右，與上季持平。

預期2026 年資本支出更新為 560 億美元，同時五年 AI 半導體營收年複合成長率從目前的 50% 中高段上調至 70%（主要受記憶體成本上升驅動）。台積電力求在 2028 年前滿足強勁的 AI 需求。

至於在「悲觀情境」下，詹家鴻預期台積電第3季美元營收將季增 5%-10%、全年營收成長目標更新為年增約 35%、第3季毛利率約為 66% 至 67%，較上季下滑。

至於2026 年資本支出則維持在 540-560億美元不變，同時五年 AI 半導體營收年複合成長率也維持在 50% 的中高段不變。AI 需求依然強勁，但可能會受到記憶體成本的影響。

對此三種情境，詹家鴻認為，若「樂觀情境」發生，預期台積電股價將上漲3%-5%；若「基本情境」發生，則股價將上揚1%-3%；若「悲觀情境」出現，則預期股價將拉回3%-5%。其中以「基本情境」出現機率達60%最高。