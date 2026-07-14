台股暴跌、海力士狂震、外資大砍！南亞科為何能在利空壟罩下突圍？

台股14日遭空方重擊，盤中一度狂瀉逾1,700點，電子權值股與高價AI股全面承壓，華邦電（2344）等記憶體個股也陷入震盪。不過，在SK海力士股價暴跌引發市場疑慮之際，南亞科（2408）憑藉強勁基本面逆勢突圍，盤中一度衝上441.5元、觸及月線，成為今日抗跌焦點。

南韓記憶體大廠SK海力士13日在首爾股價重挫15.4%，創下史上最大單日跌幅，拖累韓股Kospi指數暴跌近9%，盤中一度觸發熔斷機制。市場分析指出，此波急跌主要反映AI記憶體題材前期漲幅大、投資人獲利了結，加上部分法人下修獲利預期，市場開始重新評估高基期記憶體股的估值。

SK海力士的劇烈波動也迅速擴散至海外市場，美國ADR盤後跌幅一度超過9%，幾乎回吐掛牌初期漲幅，並拖累美股記憶體與AI相關族群同步走弱。美光、輝達、英特爾等科技股遭遇賣壓，費城半導體指數重挫近4.8%，台積電ADR亦下跌2.9%，成為台股今日電子股賣壓升溫的重要壓力來源。

不過，SK海力士14日盤中走勢劇烈震盪，開低後一度翻紅大漲逾4.5%，顯示低接買盤進場，但隨後賣壓再度湧現，股價一度反轉重挫逾7%。市場人士指出，股價大幅震盪反映投資人對AI記憶體需求、獲利成長與高估值之間仍存在分歧。

相較之下，南亞科展現明顯抗震力。儘管13日遭外資賣超29,028張，位居當日外資賣超個股第五名，今日仍在基本面利多支撐下逆勢走強，盤初一度攀升至441.5元，觸及月線並力守5日線，成為記憶體族群中少數抵抗空方賣壓的指標股。

市場關注南亞科第2季財報亮眼表現。受惠DRAM報價大幅上漲，公司第2季合併營收達825.49億元，季增68.2%、年增6.8倍；毛利率衝上79.5%，創歷史新高；稅後純益501.92億元，季增92.6%，每股純益14.66元，單季獲利改寫新高。今年上半年累計營收達1,316.36億元，年增643.12%，稅後純益762.5億元，每股純益23.38元。

法人分析，南亞科獲利大幅成長主要受惠DRAM平均售價（ASP）強勁上揚，第2季DRAM ASP季增逾60%，在供需持續緊俏下，記憶體景氣復甦循環仍未改變。產品組合方面，目前DDR4與LPDDR4仍為主要營收來源，合計占比接近70%，由於DDR4供應商減少、供給仍偏緊，公司短期仍將維持相關產品布局。

不過，法人也提醒，記憶體族群短線仍將受到國際大廠股價波動影響，SK海力士此波劇烈震盪，反映市場開始重新檢視AI記憶體族群的成長預期與評價。後續仍需觀察DRAM報價走勢、HBM需求以及供應鏈庫存變化。