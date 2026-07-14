台股重挫他無感！千附連拉三根漲停 為何軍工股還是強？

台股盤中一度崩跌超過1,500點，上市櫃有多達60家股價重摔跌停，但無人機軍工族群部分個股仍大漲，和成（1810）、千附（8383）飆漲停，千附更是連續拉出三根漲停，股價創下歷史新高，漲至84.2元。

立法院經濟、外交及國防、財政等委員會預計16日召開聯席會議，併案審查無人機條例草案，隨著審查日期接近，相關概念股持續輪動走強，今日千附、和成、聚隆（1466）都盤中漲停亮燈，千附精密（6829）大漲逾7%。值得注意的是，千附已連續飆出三根漲停。

千附為千附精密母公司，持有千附精密約63%的股權，為其最大股東。千附精密專攻高科技設備、半導體與航太軍工，供包含機殼、真空腔體、精密加工件等高技術產品。

千附6月營收6.63億元，月增68.6%、年增200%，為2008年7月以來新高，並創單月營收歷史次高；累計上半年合併營收24.1億元、年增54.9%，創歷年同期新高。

不過，貢獻千附6月營收的主因，為半導體建廠工程需求暢旺，加上子公司千附精密營運穩健成長。

千附表示，近年全球AI應用快速發展，帶動晶圓廠、先進封裝廠及相關供應鏈持續擴產，市場對高潔淨及高可靠度廠務工程需求同步提升。公司除受惠既有客戶擴大投資外，也陸續取得多家國內高科技大廠合格供應商資格。

此外，千附也進軍量子電腦，千附精密具備高真空腔體（PVD／CVD）焊接與精密加工技術，與全球量子運算領導企業合作開發新世代超低溫量子設備系統，3月已成功完成量子電腦超低溫真空腔體首件交付，目前已承接第二套超低溫真空腔體專案。