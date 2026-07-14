AI翻譯耳機被低估！Google解封功能引爆聲學補漲潮 專家點2檔將迎補漲主線

OpenAI最近跟加拿大客製化機械鍵盤品牌Work Louder合作，推出專為Codex編程工具打造的「Codex Micro」巨集鍵盤，開發者可以把常用的AI指令直接綁在實體按鍵上，AI正在從積極從雲端走向終端產品。

真正已經放量、賣得好的邊緣AI裝置，大家應該都知道「AI眼鏡」。

那邊緣AI終端裝置有哪些又正在成長：AI眼鏡（2026年第1季全球智慧眼鏡出貨年增83%）、AI CCTV智慧監控、邊緣AI工業電腦，以及AI翻譯耳機。

而AI翻譯耳機靠著教育、旅遊以及商務應用的剛性需求，讓產業本身的耳機規格需求大幅提升。這些終端裝置背後，都需要感測元件把聲音、影像、距離等訊號收集起來，再交給AI晶片運算判斷。

邊緣AI裝置成長率排行：翻譯耳機成長率墊底 但具備補漲性

1.無人機：年複合成長率約27-28%

無人機正在從單純的空拍工具，進化成搭載AI影像辨識、自主避障、地面控制站整合的完整系統，尤其在國防與商用巡檢需求帶動下，是四大應用裡成長最猛的一塊。

義隆電子（2458）憑藉自有AI演算法GElanNet與雷虎（8033）的策略合作，帶動股價近期強攻。

概念股還包括：漢翔（8033）、昇佳電子（6732）。

2.AI CCTV：年複合成長率約21%

監視器內建AI晶片，就地完成人臉辨識、車牌辨識、異常行為偵測，不需要把畫面傳到雲端才能判斷，是邊緣AI最早落地、最成熟的應用場景之一，成長動能主要來自智慧城市建設與公共安全需求擴張。

概念股包括：義隆（2458）

3.AI眼鏡：年複合成長率約16-17%

Meta Ray-Ban、小米、HTC是目前討論度最高的品類，年複合成長率約17%。整機單價持續下修，市場正在從高單價早期採用者，擴散到中低價位的大眾市場。

概念股還包括：玉晶光（3406）、亞光（3019）。

4.AI翻譯耳機：年複合成長率約10%

翻譯耳機這個品類，本質上不是全新產品，而是既有藍牙耳機規格表上加的一項新功能，多加幾顆麥克風、換一顆更強的邊緣AI晶片，讓耳機從「只能聽」變成「還能同步翻譯」。

概念股還包括：美律（2439）、鈺太（6679）。

為什麼成長率墊底的「AI翻譯耳機」 反而是最有機會的隱藏題材？

在各大市調機構的AI終端硬體預測中，比起大放異彩的AI眼鏡或工業電腦，AI翻譯耳機的營收成長率（CAGR）往往顯得溫和、甚至看似「墊底」。然而，成長率墊底，絕不代表這塊市場沒有故事可講。

恰恰相反，在財經投資的逆向思維裡，這種「帳面數字被結構性低估」的板塊，往往潛藏著最具爆發力的隱藏題材。

究其原因，核心在於以下三大市場認知落差：

1.營收數字的盲點：規格滲透速度 遠超CAGR帳面產值

市調機構計算CAGR通常是以「營收金額」為基準，但翻譯耳機的單價普遍平民化，這導致同樣的功能滲透速度與出貨總量，反映在營收金額上會被嚴重低估。

光看2026年的硬體戰局，市場規格的升級速度堪稱瘋狂：包括iFLYTEK、Timekettle、Anker（導入自研邊緣AI晶片架構）、Vasco、TOZO、Soundcore、變形金剛、HTC等跨界與本土品牌陸續傾巢而出推出新機。

在軟體層面，支援語系也從早期的單一主流語言，演進至如今普遍支援40餘種主語言，甚至有機型單機即可支援超過140種語言與地方口音。

2.應用大眾化：Google釋放封印 社群討論度迎來拐點

隨著2026年全球跨國旅遊與商務交流進入全面復甦期，終端消費者的剛性需求正在加速浮上水面。

在PTT、Dcard等指標性社群論壇上，針對新一代AI翻譯耳機的商務與教學評測文密集出現，討論熱度明顯升溫。

更具破壞性的轉折點在於，Google在2026年初做出了重大戰略重組：正式將「耳機即時翻譯功能」全面開放給所有第三方藍牙耳機使用，不再侷限於自家Pixel Buds系列。

這個舉動直接將即時翻譯從「特定硬體的專屬賣點」解放為「全市場耳機的軟體標配」，瞬間拉高了消費者的認知，全面引爆大眾市場的換機潮。

3.白牌市場冰山：市調機構漏球的「統計黑洞」

相較於精密複雜的AI眼鏡或高進入門檻的工業電腦，翻譯耳機之所以利於廠商快速複製，關鍵就在於其採用的「邊緣-行動混合架構（Hybrid Edge-Mobile Architecture）」。

在這種架構下，耳機本體（邊緣端）並不需要塞入昂貴的高算力AI晶片或複雜的演算法，硬體廠商只需要聚焦在物理層面的收音與降噪。

白牌廠只需採購成熟、低成本的「三麥克風硬體架構」來確保人聲抓取乾淨；而真正吃算力的語音辨識、文本翻譯、語意合成大腦，則透過藍牙全權交給手機App去跨海對接現成的強大雲端API（如OpenAI的Whisper語音辨識、Google Translate API）。

這種「耳機負責物理收音、手機/雲端負責AI大腦」的混合分工，讓硬體研發門檻幾近於零。

這導致海量穿梭在蝦皮、淘寶、亞馬遜等電商管道、靠高速「走貨」為主的無品牌白牌機，其龐大的出貨量根本沒有進入任何正規市調機構的統計名單中。

換言之，正規報告上看到的10%左右溫和成長率，僅僅是「看得到品牌」的冰山一角，水平面下的真實規格升級與消費爆發，遠比帳面數據來得激烈。

鈺太（6679）：跟「收音」最直接相關的邊緣AI供應商

鈺太是MEMS麥克風供應商，應用於AI機器人等多元場景，是目前財報數字最扎實的一家，2025年全年營收19.66億元、EPS 6.81元；2026年第一季EPS達3.70元，年增高達80.49%，毛利率51.94%、營益率25.06%，都是同族群裡數一數二的水準。

不管是哪個品牌的翻譯耳機，核心手續幾乎都圍繞在麥克風陣列，只要邊緣/混合架構的翻譯耳機需要做到極致的人聲隔離與降噪，單機配置的MEMS麥克風數量便會從過去的1~2顆翻倍跳升至4~6顆。

美律（2439）：耳機營收占比最高 但AI布局還停留在方向性說法

美律是全球電聲元件大廠，耳機與揚聲器業務占其營收比重高達92%，AI「聽覺革命」下，關聯度最直接的指標性公司。

若單看財務表面，美律2026年起營收加入併購的日本老牌電聲大廠「東京音響株式會社」，讓第一季營收成長至109.71億元，合併報表第一季毛利率11.83%與營益率1.88%。

併購「東京音響株式會社」不僅是買下營收，更是美律用來實現「車用市場」與「家庭高階音響市場」這兩大封閉日系供應鏈的秘密武器。

透過軟硬整合，美律正在將戰線從傳統耳機，全面延伸至AI視訊會議設備、家庭音響與車用多元感知領域。

針對近來火熱的AIGC（生成式AI）技術，美律更展現大廠遠見，領先業界成立「AIGC專責單位」進行全球需求分析與前瞻產品發展建議。

在邊緣AI技術的底層落地上，美律主打將「骨傳導技術（Bone Conduction）」與AI進行多重感知融合。

骨傳導技術透過機械振動直接經由骨骼將聲音傳遞至聽覺神經，能讓用戶在100%接收外界環境音（維持商務社交與安全）的同時，完美聆聽AI的即時語音。

更強大的是，骨傳導的語音拾取（VPU）能徹底隔絕空氣中的環境雜音，將最純淨的語音訊號餵給AI大模型。隨著「東京音響」的技術血統完成融合，加上這類兼具多元場景的高階On-device AI專案於2026年下半年陸續放量，美律將迎來從轉型效益。

卡位「AI聽覺革命」的真正贏家

邊緣AI持續導入各項產品，由邊緣AI驅動的「AI聽覺革命」正在迎來產業結構最關鍵點。

過去，耳機即時翻譯常被視為大廠封閉硬體生態系的專屬護城河（如早期必須購買特定高價機種才能使用）；然而，Google在2026年初進行了重大的戰略調整，正式將『耳機系統級即時翻譯』功能全面開放給所有第三方藍牙耳機，直接將該功能從『特定硬體的專屬賣點』降維解放為『全市場耳機的軟體標配』。

這個大舉消除硬體壁壘、全面釋放封印的動作，讓消費者不再需要為了翻譯功能而被迫更換特定耳機，在大幅拉高全球消費者應用認知的同時，也引爆了市場大眾化的普及拐點，徹底打破傳統耳機汰換率冰封的僵局，將其從單純的影音配件洗牌為不可或缺的個人生產力終端。

關鍵在於，當軟體翻譯大腦變為人人可得的免費標配時，消費者的核心痛點便會立即轉移到硬體物理層面的限制。

舊耳機貧弱的空氣麥克風與抗噪能力，在嘈雜的商務會議、旅遊或跨國教學場景下，根本無法餵給AI大模型精準、乾淨的語音訊號，進而產生嚴重的翻譯錯誤，這項硬體規格要求的拉貨潮，才是台股聲學供應鏈最佳的補漲主線。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：還在追漲無人機漢翔、雷虎？AI翻譯耳機熱賣，美律、鈺太進補！