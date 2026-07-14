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台股暴跌、強勢股成殺盤重心 法人曝「這點位」站不回恐往季線靠攏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股集中市場及櫃買市場14日殺聲震天，大盤指數一度下滑至43,654.04點，重挫1,726.48點，一口氣失守45,000點及44,000點，OTC更是跌破400點及季線，到底引爆這波賣壓的原因是什麼？後續該如何操作？指數還會不會繼續跌？法人坦言，加權指數跌破6月26日低點，若未來幾個交易日無法站回此價位，短線不排除往季線位置靠攏。

台股14日以45,364.40點開出，下跌16.12點，指數開低後出現急殺，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）、南亞（1303）等權值股同步走弱下，跌勢迅速擴大，盤中一度下滑至43,654.04點，大跌1,726.48點，連失45,000點44,000點整數關卡。

櫃買指數跌勢更重，早盤以419.28點開出，一度翻紅拉升至420.37點，在在賣壓湧現下，指再往下殺，一度下滑至390.99點，跌破400點整數關卡，季線也宣告失守。

第一金（2892）投顧董事長黃詣庭表示，中東局勢惡化，引發油價跳漲，金融市場對於聯準會升息的擔憂再起，造成金融市場避險情緒增溫，加上相較於韓股及費城半導體指數已跌至季線附近，台股原先仍撐在月線附近，表現已相當強勢，14日盤中賣壓湧現，出現補跌走勢，針對短線強勢族群的減碼力道顯著。

黃詣庭指出，短線原先強勢的石英元件、二極體成為殺盤重心，被動元件、ABF、PCB、IC設計、成熟製程等，均表現疲弱，引發台股指數大跌；他強調，加權指數跌破6月26日低點，若未來幾個交易日無法站回此價位，短線不排除往季線位置靠攏。

黃詣庭認為，接下來至7月底，台灣大型電子股將陸續舉辦法說會，美股科技巨頭也將在7月下旬陸續公佈前季財報，並舉行電話會議，屆時若透露出對於AI發展前景及AI基礎建設投資的看法依舊正向，將有助於引導資金回流股市，短線台股先以漲多回檔修正視之。

黃詣庭表示，短線操作建議謹慎為之，大型電子權值股法說若顯著上修對於AI前景的展望，或有助於支撐大盤，但當前指數位階仍高，融資餘額居高不下，在籌碼有效沉澱前，指數攻高不易。

台股 富邦金 OTC

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